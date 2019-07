Home Credit má se vstupem na burzu nejvyšší čas. Varováním je mu rozhodnutí pivovaru AB InBev, matky budějovického Samsona

Skupina Home Credit, jeden z největších světových poskytovatelů spotřebitelských půjček, se chystá na burzu. Ráda by akcie své stoprocentní dcery HCBV upsala na hongkongské burze, a získala tak od investorů v přepočtu minimálně takřka 23 miliard korun. Má to však háček. Podmínky na globálních akciových trzích nejsou bez mráčku. A může se hodně rychle zatáhnout. Však sama Home Credit, většinově vlastněná skupinou PPF, upozorňuje, že rozhodnutí jít na burzu ještě může změnit, právě i z důvodu zhoršených tržních podmínek.

Bezprostředním varováním je páteční rozhodnutí největšího světového pivovaru Anheuser-Busch InBev, který v Česku vlastní ztrátový budějovický pivovar Samson. Pivovarnický gigant, celosvětově známý svými značkami jako Stella Artois nebo Corona, se rozhodl odložit primární úpis akcií vlastní asijsko-tichomořské divize, Budweiser Brewing Company APAC. K ní mělo dojít právě na hongkongské burze. Plán počítal s tím, že vstupem na burzu získá Budweiser Brewing Company APAC bezmála deset miliard dolarů, což by z něj dělalo celosvětově největší letošní primární úpis. Byl by to zhruba desetkrát větší primární úpis, než jaký plánuje Home Credit. Největším letošním primárním úpisem akcií tak zůstává ten, který v květnu podnikl Uber, který od investorů získal 8,1 miliardy dolarů.

Tempo primárních úpisů zpomaluje. Zatím se jich podle dat Bloombergu letos celosvětově uskutečnilo 654, přičemž upisované firmy získaly od investorů zhruba 83 miliard dolarů. To je méně než polovina sumy získané v rámci primárních úpisů za celý rok 2018 a rovněž 2017. Anheuser-Busch InBev zdůvodnil rozhodnutí zatím svoji asijskou dceru na burzu nevyslat „převažujícími podmínkami na trhu“.

Globální ekonomika letos zpomaluje z důvodu obchodní války Spojených států s Čínou či kvůli zpomalování čínské ekonomiky. Světově významné centrální banky chystají uvolnění měnových podmínek. Pivovar Anheuser-Busch InBev se zřejmě rozhodl vyčkat, zda měnověpolitické uvolnění v režii nejvýznamnějších centrálních bank poskytne trhům trvalejší vzpruhu. Pokud ne, zůstává vstup jeho dcery na burzu dále ohrožen, stejně jako vstup dcery Home Creditu na stejný parket.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND