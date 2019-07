UK: Premiérem bude pravděpodobně Johnson

Průzkum mezi členy Konzervativní strany ukázal, že novým britským premiérem se stane s velkou pravděpodobností Boris Johnson. Stranické hlasování již proběhlo a podle průzkumu byla Johnsonova podpora přes 70 %. Oficiální výsledky budou oznámeny až 23.7.



S osobou Johnsona se zvyšuje pravděpodobnost tvrdého brexitu. Ten ale součástí základního scénáře naší prognózy není, protože věříme tomu, že Johnson zvolil tvrdou rétoriku především z důvodu svého zvolení a nakonec se k takto zásadnímu kroku, kterým by brexit bez dohody byl a který by poškodil nejen britskou ekonomiku, ale i volitelnost konzervativců do budoucna, neodhodlá. Navíc ho může zastavit parlament, který již dokázal, že premiérům dokáže ztrpčovat život (britský parlament sice odmítal dohodu premiérky Mayové, nicméně stejně tak byl proti tvrdému brexitu).



Rizika ale zůstávají vysoká a dá se čekat pokračování období vyšší nejistoty a možná volatilita na trzích. Kurz EUR/GBP je aktuálně kolem 0,9 a tam ho čekáme i v následujících týdnech (tvrdý brexit by libru nicméně dále oslabil, viz náš Měsíčník).

Jiří Polanský, makroanalytik České spořitelny