Ekonomický kalendář: Makrodata mnoho vzruchu nezpůsobí

Shrnutí:

Na programu je polská inflace

Výrobní index newyorského Fedu by se měl výrazně zvýšit

RBA zveřejní v noci zápis ze svého posledního zasedání

Není vůbec výjimkou, že pondělky jsou z pohledu makroekonomických dat chudé. Nejinak je tomu také dnes, kdy větší dopad než pravidelné fundamenty, by mohla mít výsledková sezóna v USA. Nicméně pojďme se podívat na dnešní nejdůležitější plánovaná makrodata. V 10:00 budou zveřejněny finální statistiky polské inflace. Očekává se růst o 2,6 % y/y - v souladu s prvním odhadem. Ve 13:00 pak polský statistický úřad zveřejní výsledky běžného účtu. Ty by měly v květnu ukázat pokles na 460 mil. euro z 718 mil. euro v dubnu. Makro dne bude pravděpodobně Empire State výrobní index newyorského Fedu na programu v 14:30, který by měl vzrůst z -8,6 bodů na +1 bod. Ve 14:50 by měl následně začít projev Johna Williamse, prezidenta neworského Fedu. Po projevu by měly následovat dotazy publika, které by se neměly vyhnout současné měnové politice Fedu. Výčet makra uzavíráme zveřejněním zápisu z posledního zasedání australské centrální banky RBA ve 3:30 (v úterý ráno).