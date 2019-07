Čína rostla ve shodě s odhady, Erdogan slibuje snižování sazeb

Shrnutí:

Čínské HDP rostlo v 2Q ve shodě s většinovým konsenzem

Čínské výsledky za červen dokázaly příjemně překvapit

Turecký prezident slibuje výrazné snižování sazeb, které podle něj má pomoc ke snížení inflace

Stabilizace pokračuje

Čínská ekonomika rostla v 2Q o 6,2 %. Zpomalování na čtvrtletní bázi sice pokračovalo, výsledky byly ale ve shodě s většinovým konsenzem. I když se jednalo o nejslabší tempo růstu za poslední téměř tři desetiletí, doprovodné výsledky za měsíc červen signalizují, že se situace může začít konečně zlepšovat.

Výsledky růstu HDP naplnily očekávání. Reporty za měsíc červen konsenzus ale dokázaly překonat. Zdroj: Bloomberg

Společně s výsledky HDP byly totiž zveřejněny čerstvá červnová data a všechny výsledky konsenzus překonaly. Průmyslová produkce rostla o 6,3 %, přičemž trh počítal s růstem o 5,2 %. Maloobchodní tržby rostly o 9,8 % (kons.: 8,5 %) a investice rostly o 5,8 % proti konsenzu 5,5 %. Zdá se tak, že se jedná o další signál, že vládní podpůrné balíčky, v čele se snížením daní, začínají konečně fungovat a ekonomika je začíná reflektovat. Z maloobchodních tržeb je patrné, že byly taženy hlavně prodeji automobilů, což může mít s určitým zpožděním pozitivní dopad také na Evropu v čele s Německem. Z dalších dat pak zaujaly také ceny nemovitostí, které rostly o 10,3 % a míra nezaměstnanosti, která rostla o desetinu na 5,1 %.

Snižování sazeb v Turecku

Minulý týden investory překvapilo rozhodnutí tureckého prezidenta, který odvolal šéfa turecké centrální banky. Jeho motiv byl jasný, a to snaha dosadit do pozice šéfa centrální banky člověka, který konečně začne snižovat sazby. Ty by měly začít klesat už brzy, což Erdogan uvedl v jednom ze svých víkendových komentářů. Znovu přitom dodal, že by to mělo být právě snižování sazeb, které by mělo pomoci v boji Turecka s inflací. Pokud se prosazení této politiky skutečně dočkáme, bude se jednat o negativní zprávu pro tureckou liru, která může začít znovu oslabovat. Další zasedání CBTR nás čeká už 25. července a trh očekává snížení sazeb až o 200 bazických bodů.

USDTRY se pohybuje v okolí důležité technické úrovně. Vzhledem k výhledu pro sazby lze očekávat, že může měnový pár zamířit v nadcházejících týdnech znovu výše. Zdroj: xStation5