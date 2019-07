ČNB: Zápis naznačil, že sazby se letos měnit nebudou

V pátek byl zveřejněn zápis z červnového zasedání (26. června) bankovní rady ČNB, kdy bankovní rada ponechala sazby beze změny (2,00 %). Hlasování bylo 6:1, když ruku pro zvýšení sazeb zvedl Vojtěch Benda. Bankovní rada vidí pro-inflační rizika výhradně v domácím vývoji. Na prvním místě je to slabší kurz koruny, pak opakovaně rychlejší růst mezd a také struktura růstu HDP, který je tažen spotřebou. Na druhou stranu zahraniční vývoj přináší jak proti-inflační rizika včetně cen ropy, tak velké nejistoty dalšího vývoje (zpomalení eurozóny, omezení mezinárodního obchodu). Ve výsledku bankovní rada věří, že se rizika vyrovnají a měnová politika se nebude muset měnit, proto do zápisu zopakovala větu, že s prognózou je konzistentní stabilita sazeb do poloviny roku 2020.

Do konce roku zatím žádné změny sazeb ČNB nečekáme a předpokládáme, že centrální banka bude spíše vyčkávat na další vývoj.