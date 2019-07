Inflace v USA a Německu lehce nad očekáváním

Inflační data z velkých ekonomik skončila konečně na celkem dobrých číslech. Co to ale znamená pro trh?

V Německu byly zveřejněny výsledky HICP v meziročním srovnání za červen (Harmonizovaný index spotřebitelských cen) na úrovni 1.5 procenta, přičemž se očekával výsledek 1.3 procenta jako tomu bylo i po minulé měsíce. To jsou docela pozitivní zprávy pro německou ekonomiku .. Eurozónu poslední měsíce sužuje nízká inflace, která je daleko od inflačního cíle těsně pod 2 procenty.

Ve Spojených státech inflace (jádrová) očištěná o jídlo a energie mezi-měsíčně stoupla také nad očekávání o 0.1 procenta tedy na 0.3 procenta. V meziročním srovnání za červen se nachází na úrovni 2.1 procenta, rovněž nad očekáváním (2.0 procenta). Klasický index spotřebitelských cen, se nachází úrovni 1.6 procenta, tj pod dvěma procentními body, což představuje střednědobou úroveň "stability" a cíl Fedu.

To znázorňuje i následující graf:

Zdroj: Zerohedge.com

Vyšší inflace by mohla představovat problém při snižování sazeb. Uvidíme tedy jak ECB a Fed na tyto novinky zareagují. Připomínám však, že trh do konce roku 2019 očekává vícenásobné snižování sazeb v US (pravděpodobně uvidíme i v červenci) a v EU se hovoří o snižování o 10 bodů. Pokud by však inflace postupně rostla, tak k razantnímu snižování sazeb by vůbec nemuselo dojít. Aktuální data v US však názor Fedu pravděpodobně nezmění.