První hlasování o budoucím předsedovi Evropské komise (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Snížení úrokových sazeb americké centrální banky se blíží. Argumentem pro centrální bankéře bude i zpomalení průmyslu a maloobchodních tržeb. Německý ZEW ukáže mírné zlepšení, zatímco druhý odhad inflace v eurozóně nepřinese nic nového. Klíčové bude hlasování Evropského parlamentu o kandidátovi na předsedu Evropské komise. Tuzemské průmyslové ceny v červnu poklesly a v závěru týdne vyjde zpráva S&P o ratingu Česka. Nicméně neočekáváme žádnou změnu na již vysokém ratingu.

Americká ekonomika v červnu zpomalila

Nedávné projevy šéfa Fedu Jerome Powella naznačují, že očekávání trhu snížení úrokových sazeb na konci tohoto měsíce, jsou čím dál tím blíže realitě. Naše prognóza počítá, že centrální banka sníží sazby o čtvrt procentního bodu a pak znovu v září. Nicméně do konce měsíce ještě zbývají dva týdny, které by ještě pohled centrálních bankéřů mohly změnit. Tento týden budou mít největší pozornost maloobchodní tržby a průmyslová výroba. Na politickém poli pak bude zásadní středeční vystoupení zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera v Kongresu. Tomu však ještě může zabránit Bílý dům.

V eurozóně bude tento týden rezonovat hlasování v Evropském parlamentu o schválení Ursuly von der Leyen jakožto kandidátce na příští předsedkyni Evropské komise. Očekáváme, že hlasování nebude mít úplně hladký průběh, což se může promítnout i do vládní koalice v Německu, jejíž součástí je i navržená kandidátka. Z ekonomického kalendáře bude podstatný vývoj předstihového indikátoru ZEW v Německu. To by se mělo dočkat mírného zlepšení, zatímco v eurozóně druhý odhad inflace nepřinese nic nového.

Tuzemský rating zůstane beze změny

Meziroční růst tuzemských průmyslových cen v červnu dále zpomalil. Meziměsíčně dokonce došlo k téměř půlprocentnímu poklesu. Důvodem je výrazný červnový pokles ceny ropy na globálních trzích a vysoká srovnávací základna z předchozího roku. I tak se stále jedná výrazný cenový růst a vzhledem k opětovnému zdražení ropy to nelze považovat za sestupný trend.

Polský trh práce vykáže opět solidní růst mezd za červen, který vyplývá z nejnižší míry nezaměstnanosti v moderní historii země. Obdobně solidní výsledek ukáže i tamní maloobchod, který jen od začátku roku zrychlil meziročně o sedm procent.

V závěru týdne tradičně po konci obchodování zveřejní S&P hodnotí zprávu tuzemské ekonomiky a případnou změnu ratingu. Agentura drží rating AA- (AA pro závazky v tuzemské měně) již od roku 2011 se stabilním výhledem a ani tentokrát neočekáváme žádnou změnu. Ve srovnání s ostatními hlavními agenturami se jedná o nejlepší hodnocení. Na druhou stranu S&P bývá tradičně nejoptimističtější z nich.

Čínský ekonomika dále mírně zpomalila

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla podle očekávání meziročně o 6,2 %. Jedná se tak o nejpomalejší růst od roku 1992, kdy začíná časová řada. Nicméně měsíční data, jako jsou maloobchodní tržby nebo průmyslová výroba, naznačují stabilizaci druhé největší ekonomiky světa. Zpomalení může zvýšit tlak na čínské lídry ve vyjednáváních se Spojenými státy v aktuálním obchodním sporu. Podle naší prognózy čínská ekonomika v následujících letech dále zpomalí, ale nad šestiprocentní hranicí se udrží až do roku 2022.

Lepší průmysl druhé čtvrtletí v eurozóně nezachrání

Průmyslová produkce v eurozóně překvapila solidním meziměsíčním růstem 0,9 %. I tak prozatím druhé čtvrtletí vychází o desetinu slabší než začátek roku. K tomu předstihové ukazatele a statistiky objednávek nedávají příliš optimismu, že červen bude výrazně lepší. Z pohledu příspěvků nejvíce pomohl dobrý výsledek ve Francii, ale i relativně solidní produkce v Německu.

Polská inflace dále zrychluje

V regionu nás dnes čeká pouze druhý odhad polské inflace, která se v tomto roce zaznamenává prudký nárůst. Ještě v lednu dosáhla svého dvouletého minima na úrovni 0,7 % a červnu se už přiblížila na dohled tříprocentnímu cíli centrální banky. Tento trend by podle nás měl v nejbližších měsících pokračovat, ale výrazně pomalejším tempem. Centrální banka by tak podle nás měla ve druhé polovině roku obracet svou rétoriku a připravovat trhy na první zvýšení úrokových sazeb v příštím roce.

Bankovní radu znervózňuje vývoj koruny

Zápis z květnového jednání bankovní rady ČNB odhalil, že pro zvyšování úrokových sazeb hlasoval Vojtěch Benda. Ze záznamu také vyplývá, že bankovní rada diskutovala obrat v měnové politice Fedu a možnost dalšího uvolnění politiky ECB. Už tradičně se v záznamu objevily obavy rady ohledně vývoje kurzu koruny a na druhou stranu rada nediskutovala dopady brexitu. Celý komentář k záznamu z jednání včetně naší prognózy pro měnovou politiku naleznete na http://bit.ly/2JwveNl.

Po celý pátek stagnovala kolem úrovně 25,60 CZK/EUR . Obdobně se vyvíjel i zbytek regionu. V celotýdenním srovnání česká koruna a polský zlotý ztratily necelé čtyři desetiny procenta vůči euru . O pět desetin přišel maďarský forint. Na konci žebříčku se ztrátou necelých dvou procent je turecká lira , kterou postihl na začátku týdne menší výprodej z důvodu odvolání tamního guvernéra centrální banky.