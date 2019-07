Indexy na maximech, spolupráce Fordu a VW

Akciové trhy ve Spojených státech minulý týden zakončily na rekordních hodnotách, kdy svá maxima zaznamenaly všechny tři hlavní indexy. S&P 500 si připsal 0,5% (3014 bodu), Nasdaq 0,6% (8244 bodu) a Dow Jones dokonce 0,9% (27 332 bodu). Trhy jsou přesvědčeny, že v červenci dojde ke snížení sazeb, a také v očekávání výsledkové sezóny v USA.

Jako první větší banka dnes zveřejní své výsledky Citigroup (+0,2%) za druhý kvartál. Investoři budou se zájmem sledovat, zda stále dochází k růstu úvěrového portfolia a depozit ve zpomalující ekonomice. Očekává se růst EPS z loňských 1,63 USD na letošních 1,81 USD (+11% r/r).



V automobilovém průmyslu se domluvily na rozšíření spolupráce společnosti Volkswagen (+0,6%) a Ford (+2,9%), které budou nyní silněji kooperovat ve vývoji elektrických a autonomních aut. Společně by měly využívat i novou platformu, kterou vyvinul Volkswagen speciálně pro elektrická auta. Platforma s názvem MEB by měla podstatně zlevnit výrobu menších aut pro evropský trh. Německé automobilce by spolupráce měla pomoci srovnat krok s rivaly v USA a americkému Fordu naopak zlevnit výrobu v Evropě.

Evropské akciové trhy zakončily v pátek obchodování s malou ztrátou. DAX i FTSE 100 klesly o 0,1%, když se pod tlak dostaly výrobci léků kvůli zprávě z USA, že by vláda mohla kontrolovat ceny léků na předpis.

Proto klesaly akcie Roche Holding (-2,7%), Novartis (-2,6%), Novo Nordisk (-2,5%) a další. Automobilka Daimler (-0,7%) také oznámila, že místo zisku očekává ve druhém čtvrtletí provozní ztrátu 1,6 mld. eur kvůli problémům s naftovými motory a airbagy. Ztráty omezily jen zprávy z USA ohledně snižování sazeb.



Marek Dongres, analytik České spořitelny