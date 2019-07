WSJ: Facebook dostal v USA rekordní pokutu pět miliard dolarů

Internetová společnost Facebook dostala ve Spojených státech pokutu přibližně pět miliard dolarů (113 miliard korun) za porušení ochrany soukromí. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené s případem. Podle deníku o rekordně vysoké pokutě rozhodla Federální komise pro obchod (FTC). Firma ani komise se k trestu oficiálně nevyjádřily.



FTC začala největší sociální síť světa vyšetřovat před více než rokem kvůli podezření, že se citlivá osobní data milionů uživatelů dostala do rukou firmy Cabridge Analytica, která pracovala pro prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. Šetření se soustředilo na to, zda sdílení dat s Cambridge Analytica a další podobná selhání porušila dohodu s FTC z roku 2011 o ochraně soukromí uživatelů.



WSJ dnes napsal, že komise poměrem hlasů tři ku dvěma rozhodla o udělení pokuty, která je výrazně nejvyšším peněžním trestem, jaký kdy FTC vyměřila. Dosud nejvíce zaplatila za selhání při ochraně soukromí firma Google, jíž FTC v roce 2012 nařídila uhradit 22,5 milionu dolarů.





Pro pokutu podle deníku hlasovali tři členové komise nominovaní republikány, dvojice demokratů byla proti. Facebook s rekordně vysokou pokutou dopředu počítal a vytvářel si na ni rezervy. Zejména z toho důvodu v letošním prvním čtvrtletí poklesl jeho čistý zisk meziročně o 51 procent na 2,43 miliardy dolarů