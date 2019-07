Donald Trump: Tweet o Bitcoinu a kritika Facebooku

Koncem týdne americký prezident Donald Trump vyjádřil svůj postoj ke kryptoměnám a chystaném projektu Libra coin od Facebooku. Tweet o Bitcoinu vyvolal velkou odevzu kryptoměnové komunity, zatímco kritika Facebooku z jeho úst zůstala bez odezvy.

Donald Trump: „Nejsem fanouškem Bitcoinu a dalších kryptoměn, které nejsou peníze, a jejichž hodnota je vysoce volatilní a ničím podložená. Neregulované krypto aktiva mohou usnadnit nezákonné aktivity, včetně obchodu s drogami a jiné nezákonné činnosti….“

V dalším tweetu přidal komentář k aktuálnímu projektu Libra coin a zazněla i kritika Facebooku.

„…Podobně bude mít i „virtuální měna“ Facebook Libra jen slabé postavení nebo spolehlivost. Pokud se Facebook a další společnosti chtějí stát bankou, musí mít bankovní licensi. Musí dodržovat všechny bankovní předpisy, jako ostatní banky, stejně tak i národní.“

Mnozí v odpovědích upozorňovali na skutečnost, že americký bankovní sektor je zkostnatělý a za posledních 50 let se v něm neudály žádné inovace. Další z diskutujících prezidentovi připomněl fakt, že americký stát Wyoming, ve kterém Donald Trump získal nejvíce hlasů, je nakloněn kryptoměnám a zavedl regulatorní opatření. Jeden uživatel přidal graf s komentářem o aktuální ceně Bitcoinu. Cena půl hodiny od tweetu vzrostla o $200, uživatel poznamenal, že negativní reklama není pro Bticoin ničím novým.

Málokterý tweet o Bitcoinu vyvolal tolik zájmu jako ten od Donalda Trumpa

Není to nic překvapivého, americký prezident je považován za jednu z nejvlivnějších osob na planetě. Donald Trump sice nepatří mezi americké prezidenty, kteří jsou nejpopulárnější, ale stále je to hlava státu jedné mocnosti. I přesto, že v minulosti se k Bitcoinu vyjadřovalo mnoho vlivných osobností, je tento tweet o Bitcoinu chápán jako další potvrzení statusu Bitcoinu jako fenoménu, o kterém mluví všichni, ať už negativně nebo pozitivně. Mezi nejznámější kritiky patří jeden z nejúspěšnějších investorů „věštec z Omahy“ Warren Buffet nebo ekonom Nouriel Roubini. Yanis Varoufakis, bývalý řecký ministr financí, kritizoval Bitcoin v roce 2013. Zdrůrazňoval funkci centrální banky a vlády jako nezbytnou pro udržení stability jakékoli měny, následně poté co Řecko zbankrotovalo se objevilo mnoho vtipů na jeho adresu.

