Češi podnikají skoro nejvíce turistických zájezdů ze všech národů EU, plyne z dat Eurostatu

Pokud by se bohatství země měřilo častostí turistických zájezdů jejích obyvatel, Češi by patřili k nejzámožnějším v celé Evropské unii. Podle nejnovějších dat Eurostatu, mezinárodně srovnatelných údajů za rok 2017, vyrazilo na zájezd (na jednu nebo více nocí) takřka 82 procent Čechů starších patnácti let.



Častěji než Češi podnikají delší než jednodenní turistické cesty v celé EU už pouze dva národy: Finové (v roce 2017 jich vyrazilo zhruba 91 procent) a Nizozemci (86 procent). Zhruba stejně jako Češi jsou na tom Švédové, kteří vykazují také přibližně 82procentní podíl.



Počítají se přitom turistické cesty jak vnitrozemské, tak zahraniční, tak kombinované, tedy vnitrozemské a zahraniční zároveň.



Umístění Čechů je o to pozoruhodnější, že jako jediný z národů někdejšího východního bloku obsazují jednu z nejvyšších příček. Další jsou až Slováci na desátém místě (viz tabulka níže). Přitom národy někdejšího východního bloku se začlenily do EU později a stále se řadí k chudším zemím tohoto celku. Teoreticky by tak měly mít méně peněz na zbytné aktivity, jako je právě rekreace.



V Česku si týdenní dovolenou, ať už vnitrozemskou nebo zahraničí, nemůže podle údajů ČSÚ dovolit zhruba pětina domácností. I přes toto omezení však Češi v mezinárodním srovnání v zájezdové turistice vynikají. Svědčí to nejen o jejich v souhrnu lepšící se životní úrovni a o tom, že „staré země EU“ ekonomicky postupně dohánějí, ale i o tom, že cestování prostě milují.



Část populace daného národa EU starší 15 let, která v roce 2017 podnikla zájezd alespoň na jednu noc (v procentech):

1. Finové 91

2. Nizozemci 86

3. Češi 82

3. Švédové 82

5. Lucemburčani 81

6. Rakušané 77

7. Francouzi 74

7. Irové 74

9. Němci 72

10. Slováci 71



…a které národy EU naopak podnikají turistické zájezdy nejméně:

1. Rumuni 27

2. Bulhaři 35

3. Řekové 39

4. Italové 41

5. Portugalci 42

data: Eurostat



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND