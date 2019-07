Každý je dneska manažer. Proč? Dobře to zní!

Co se skutečně skrývá pod názvem „manažer“?

Manažer je vedoucí pracovník, který má zodpovědnost za chod organizace, jenž mu je svěřená. Úkolem manažera je např. vedení oddělení nebo pobočky, plánování, rozhodování a kontrola pracovníků, jejich práce a procesů ve firmě. K práci manažera potřebujete odborné znalosti a dovednosti. Ne každý může tuto funkci vykonávat. Je zapotřebí mít v sobě přirozenou autoritu a umět vést tým lidí.

Náplň práce manažera vás může překvapit!

Za posledních deset let se výrazně změnilo označování řady profesí, pro mnoho uchazečů o práci se leckdy mohou zdát názvy pozic nesrozumitelné. Lidé jednoduše netuší, co si pod nimi mají představit. Hodně názvů profesí vychází nově z anglického jazyka, ale také v češtině se najde pár zajímavých přejmenování. Např. z dělníka je operátor výroby a sekretářky jsou nově asistentky nebo office manažerky. Úsměvné je, že za označením pozice operátorky podlahových ploch na první pohled nikdo nehledá pouhou uklízečku, ale ve skutečnosti se jedná o stejnou pracovní náplň.

Některé názvy pracovních pozic působí až bizarně

Nezaměstnanost je stále nízká a nepředpovídají se v tomto ohledu žádné výrazné změny. Proto jsou firmy nuceny upoutat pozornost uchazečů o zaměstnání. Na našem trhu se nachází mnoho zahraničních firem, které používají cizí názvy pro popis pracovních pozicí, tak není divu, že se české firmy přizpůsobují. Když nabízejí česká a zahraniční firma práci prodavačky v obchodě s módou, není to totéž. Česká firma napíše inzerát, že hledá prodavačku, ta zahraniční hledá někoho na pozici Shop Assistant. No řekněte, nezní to více vznešeně? Na který inzerát byste odpověděli vy?

Jaké další názvy pozic vás mohou překvapit?

Po roce 1989 se změnilo označování pozic v téměř všech oborech. Např. v odvětví informačních technologií (IT) vzniklo díky stálému inovativnímu vývoji mnoho dalších pozic a ty stávající se přejmenovali. V inzerátech tak najdete označení pracovních názvů, jako jsou Lead UX Designer, Java Developer, PHP Developer, IT Support a mnoho dalších. Možná vám to zní jako španělská vesnice, ale na obhajobu IT firem můžeme říct, že zasvěcení počítačoví odborníci názvům rozumí. Hledáte-li práci sekretářky, sledujte i nabídky, které se nazývají Office Support, Office Manager, Executive Assistant, Office Coordinator nebo Personal Assistant. Vězte, že se stále jedná o tu samou práci.

Další pozice se přejmenovali na:

laborant - farmaceutický asistent

obchodní zástupce - Sales Representative, Account Manager, manažer prodeje, Sales Manager

ředitel – Director, Factory Manager, General Manager

účetní – Accountant

pracovník zahraničního obchodu - Import Manager

telefonista - Call Centre Operator, Help Desk Assistant, Hot Line Operator, Costumer Support

personalista – Coordinator, HR Specialist, HR Junior, HR Senior, HR Assistant

doplňovač zboží – Merchandiser

administrativní pracovník – Back Office

Zatím u většiny tradičních profesí názvy zůstávají beze změny. Naštěstí se zatím nezměnilo nic u profesí, jako jsou kuchaři, lékaři a lékárníci. Řemeslníky také najdete pořád pod názvy - truhlář, svářeč, zámečník a obkladač. A jaké přejmenování názvu profese překvapilo vás?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová