Víkendář: Evropané jsou vůči imigrantům ještě brutálnější než Američané

„Na břehu řeky Rio Grande leží mrtvá těla otce a jeho dcery. Óscar Alberto Martinez Ramírez a jeho 23letá dcera Angie Valeria se utopili během pokusu dostat se do Spojených států. Přišli z El Salvadoru a pokusili se přeplavat řeku. Smutný obrázek jejich těl před několika dny obletěl celý svět,“ píše Der Spiegel. Ovšem s tím, že „je lehké kritizovat Washington za jeho migrační politiku, ale přístup Evropské unie je ještě horší“.



Donald Trump postupuje vůči imigrantům velmi tvrdě a objevily se například zprávy o tom, že v Texasu bylo 300 dětí posláno do cel, kde neměly ani přístup k mýdlu, ošacení a potravinám. „Amerika již bezpochyby není zemí, která bývala hrdá na to, že se stává domovem imigrantů z celého světa,“ píše Der Spiegel. A dodává, že v tomto smyslu se vlastně stává více evropskou. „Dnešní migrační politika Evropské unie je dokonce brutálnější než ta, kterou sleduje Donald Trump. Evropa sice nemá na hranicích lidi, kteří od sebe oddělují děti a jejich rodiče, Evropané ale uzavřeli dohodu s Libyí, kde jsou v provozu tábory hrůzy a kde se běžně znásilňuje a mučí.“



Cíl tohoto přístupu je zřejmý: Cesta do Evropy by měla být učiněna tak nebezpečnou, že od ní migranti budou odrazeni. A podle Spiegelu se zdá, že plán funguje. Na moře vyráží méně lodí, ale „z těch, kteří to stejně zkusí, jich více umírá“. Jen letos se ve Středozemním moři utopilo 600 migrantů, což je mnohem více než počet úmrtí na americko-mexické hranici. Jenže tyto hrůzy se nedějí před televizními kamerami. Dochází k nim na moři nebo v Severní Africe.„Přes všechno utrpení je celá situace pohodlná pro země na severu Evropy , zatímco italský ministr vnitra hraje roli brutálního hlídače vstupních dveří,“ píše Spiegel. Existuje přitom podle něj řada návrhů, jak migraci řešit a zároveň se nevzdávat kontroly nad hranicemi Evropy . Patří mezi ně budování center, kde by byly rychle hodnoceny žádosti o azyl a ze kterých by neúspěšní žadatelé byli ihned posíláni zpět domů. Jelikož se všechny unijní země nejsou schopny dohodnout na kvótách a společném postupu, měla by podle Spiegelu vzniknout koalice těch, které k tomu mají ochotu. Vznikat by mohly i tábory na území třetích zemí, ovšem dohlíželi by na ně lidé z Evropy Migraci nelze zastavit, ale je možné se snažit o její regulaci. Země EU včetně Německa se o to ale podle Spiegelu vážně nesnaží a namísto toho provedly „outsourcing hrůzy a myjí si ruce od viny“, uzavírá Spiegel.Zdroj: Der Spiegel