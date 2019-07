Firmám chybí zaměstnanci, bez práce je nejméně lidí za 22 let

V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost, drží se na 2,6 procentech. A to znamená, že lidí bez práce je nejméně za posledních 22 let. Pracovní úřady evidují necelých 345 tisíc volných pracovních míst. Největší nedostatek pracovníků je v IT službách, ve výrobě nebo v dělnických profesích.

Volných pracovních míst je 342 510. Poptávka po zaměstnancích je ale ve skutečnosti až o půl milionu vyšší. Uchazeči si tak mohou vybírat. V IT službách uchazeč předpokládá mzdu minimálně 35 tisíc a další benefity.

"Očekávají, že dostanou vedoucí pozice, služební automobil, aniž by na to měli dostatečné zkušenosti. Nebo například ten automobil požadují, aniž by potřebovali," sdělil ředitel personální agentury Jan Klusoň.

Stále populární, co se nedostatku zaměstnanců týká, jsou profese vyžadující šikovné ruce. Řemeslníci jsou nedostatkovým zbožím. Milan Březina zaměstnává 15 obkladačů, nutně by ale potřeboval dalších 10 šikovných.

"Peníze mají dost vysoké, ale prostě nejsou lidi, buď jsou u konkurence nebo prostě stárnou a nejsou," uvedl Milan Březina.

Přitom platy tu bezesporu převyšují některé vysokoškolsky vzdělané zaměstnance. "Troufám si tvrdit, že si dneska šikovný klempíř dokáže vydělat stejně jako lékař a více jak učitel," myslí si Karel Havlíček u Asociace malých a středních podniků ČR.

"Syn říká, je zedník, že to je něco podřadného. A ono to tak není, protože dneska dobrý zedník si vydělá i 40, 50 tisíc," sdělil vedoucí učitel odborného výcviku Milan Svědík.

Hasiči nebo policisté jsou také potřeba jako sůl. Přestože dostali přidáno, stále jich je nedostatek. Jen u královéhradecké policie by potřebovali o skoro 100 příslušníků víc. A to mají lákadel víc než jen slušivou uniformu.

Současnou míru nezaměstnanosti měl snížit i ten fakt, že začala letní sezona. Jenže zkuste sehnat někoho, kdo se vám upíše jen na půl roku.