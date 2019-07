Davies: Světová ekonomika je i přes příměří mezi USA a Čínou stále zranitelná

Spojené státy a Čína vyhlásily po setkání zástupců zemí G20 příměří, což je podle známého investora a ekonoma Gavyna Daviese vítaný krok. Nicméně se nedá očekávat, že by v dohledné budoucnosti vedl k uzavření obchodní dohody. Trhy takový výsledek čekaly a některým rizikovým aktivům může prospívat to, že bylo sníženo riziko okamžitého zavádění dalších cel. Pokud by ale měl nastat hlubší posun na trzích, musel by přijít větší pokrok. Namísto toho se spíše potvrzuje, že jde o vážné problémy, které nebudou vyřešeny nijak rychle.



Trhy také podle Daviese značně přehodnotily další vývoj monetární politiky v USA, a to směrem k jejímu uvolnění. Konkrétně se nyní čeká, že do konce roku 2020 budou sazby sníženy pětkrát o 25 bazických bodů. Sám Fed přitom hovoří jen o jednom snížení. Toto optimistické očekávání se projevuje pozitivně na cenách akcií a pomáhalo jim odolávat i v době, kdy se zostřoval konflikt mezi USA a Čínou a vyspělé i rozvíjející se ekonomiky čelí negativnímu poptávkovému šoku.



Nejistota pramenící z tenzí v globálním obchodě se projevuje zhoršováním podnikatelské důvěry, nicméně se neopakuje situace z konce roku 2018. Tehdy působil negativně i postoj Fedu, který hovořil o dalším utahování monetární politiky. Nyní naopak Fed a ECB přispívají k uvolnění globálních finančních podmínek. Právě jejich další vývoj bude klíčový v tom, zda investoři propadnou pocitu, že se již blíží další recese. Zatím jde podle Daviese o méně pravděpodobný scénář, ale růst se v řadě vyspělých zemí pohybuje pod trendem a zatím se nezdá, že by docházelo k jeho oživení.



Modely společnosti Fulcrum ukazují, že globální ekonomika nyní roste asi 3% tempem, což je přibližně 0,7 procentního bodu pod trendem. Vyspělé země zpomalily více než jejich rozvíjející se protějšky a „to je s ohledem na obavy ze zavádění dalších cel poněkud složité vysvětlit“. Následující graf ukazuje odhadovaný růst ekonomické aktivity v eurozóně, USA a Číně. Tam se v posledních týdnech podle společnosti Fulcrum opět zvedl nad 6 %, zatímco americká ekonomika se svým tempem růstu dostala na úroveň 1,5 %. Evropské hospodářství se na počátku roku blížilo nulovému růstu, od té doby se situace postupně zlepšuje, ovšem růst se stále pohybuje znatelně pod 1 %:

Zdroj: FT, Fulcrum AM