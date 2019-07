Harley-Davidson odtajnil cenu i parametry připravovaného elektromotocyklu

Zdroj: harley-davidson.com

Na dlouhé cestování baterie nevystačí

LiveWire bude používat vysokonapěťovou baterii složenou z lithium-ionových buněk vestavěných do žebrované skříně z hliníkové slitiny (její kapacita však nebyla zveřejněna). Dle odhadů společnosti má motocyklu umožnit dojezd po městě až 225 km nebo 142 km kombinovaného provozu se zastavováním a jízdou po dálnici. Druhá varianta vychází z testů s průměrnou rychlostí 113 km/h.

Motocyklista tedy poměrně brzy bude muset doplnit zásobu energie. Využít bude moci vestavěné nabíječky, resp. připojit se k běžné elektrické zásuvce. To má však smysl spíše jen při nabíjení přes noc, když hodina nabíjení dodá energii zhruba pro 20 km. Rychlejší nabíjení bude přes veřejné nabíjecí stanice Level 3 DC Fast Charge, které dokážou dobít baterii na 80 % během 40 minut nebo na 100 % za jednu hodinu. Každý dealer motocyklu by měl být vybaven nabíjecí stanicí, kde uživatel bude moci po dobu dvou let zdarma „tankovat“. Kupující v USA navíc získají možnost natankovat zdarma 500 kW u stanic Electrify America. Harley-Davidson ponechal u motocyklu víčko „nádrže“, resp. skrývá se pod ním konektor nabíjení.

Zdroj: harley-davidson.com

Díky mobilní telematice dodávané Panasonicem se půjde k motocyklu dálkově mobilem připojit a zjistit hlavní údaje o motocyklu, jako právě stav baterie či jeho pozici. Služba H-D Connect má být v úvodu zdarma, dojde však následně na zatím blíže nespecifikované roční poplatky.

Motocykl LiveWire bude vybaven řadou technologií napomáhajících lepší ovladatelnosti v nepříznivých jízdních podmínkách. Ať už systémem ABS s možností aktivace i v náklonu v zatáčce, nastavením odpružení, systémem kontroly trakce či prokluzu DTSC. Ten má v určitých situacích zajistit stabilitu řízení pomocí snížení točivého momentu na zadním kole. Motocyklista každopádně bude moci zvolit z celkem sedmi jízdních režimů, které elektronicky řídí výkon.

Stejně jako elektromobily bude logicky LiveWire mít díky elektromotoru s permanentním magnetem výrazný přímý přenos točivého momentu přímo na hnané kolo, takže není příliš překvapením oznámený parametr zrychlení. LiveWire se z klidu na 100 km/h dostane za 3 vteřiny. Motor je umístěn ještě pod baterií a celkově se tak snížilo těžiště a tím tedy zvýšila ovladatelnost. Na rozdíl od elektromobilů není logicky motor součástí nápravy (kola), hnací síla je od něj přenášena hnacím řemenem.

Rovněž vlastně po vzoru např. elektromobilů Tesla upustil Harley-Davidson od klasických „budíků“. Řidič se potřebné údaje dozví z dotykového 4,3" displeje. Výrobce slibuje díky výraznému jasu a kontrastu snadnou čitelnost údajů. Jaká bude realita za především slunečných dní ukáže až praxe jezdců...

Cena se pod 800 tisíc korun nedostane

Ceník v korunách pro Českou republiku zatím nebyl odtajněn, ani není jisté, zda se příp. domácí zájemce vůbec dostane k motocyklu ještě letos. Dostupný má být na podzim prvotně v Severní Americe a západní Evropě. Další trhy mají následovat. Doporučená maloobchodní cena v USA startuje bez daně na 29 799 USD.

Domácí zastoupení Harley-Davidson deklaruje cenu bez daně v eurech od 27 860. Tedy v přepočtu zhruba 713 tisíc Kč, resp. při započítání DPH lze kalkulovat s cenou 863 tisíc Kč. K dispozici kromě oranžového a černého provedení, bude ještě také žluté. Příjem předobjednávek byl spuštěn.



Zdroj: harley-davidson.com

Možno snad jen dodat, že stejně jako u elektromobilů vlastníkovi LiveWire odpadne celá řada povinností vyžadovaných jinak u spalovacích motorů. Myšlenky na investice do výměny oleje, zapalovacích svíček či primárního převodu jsou minulostí. Podobně i zazimování se zjednodušuje, když odpadá například úprava palivové soustavy.

Akcie Harley-Davidson letos +7,4 procent

Akcie Harley-Davidson (HOG) v posledních zhruba dvou letech moc radosti majitelům nepřinášejí. Prodeje motocyklů firmy totiž mají klesající tendenci, zejména v domovských Spojených státech. Zatímco na jaře 2017 se tak cena akcií vyšplhala až nad 58 USD, ke konci loňského roku šly pořídit o téměř polovinu levněji, resp. 31 USD. V letošním roce pokračují v poměrné volatilitě a mohou být zajímavé zejména pro aktivní krátkodobé tradery. Oznámené detaily zmiňovaného elektromotocyklu LiveWire dopomohly titulu v druhé polovině tohoto týdne výše, technicky až k 200dennímu cenovému průměru. Titul se nad daný průměr v pátek v průběhu seance sice krátce dostal, avšak nejspíše se projevil právě jako rezistence, když pod ním zakončil. Konkrétně akcie HOG uzavřely týden na 36,63 USD, což celou firmu ocenilo na 5,9 mld. USD (134 mld. Kč).