Další pokoření historických maxim před výsledkovou sezonou

Hlavní americké indexy na konci týdne opět intradenně dosáhly na svá historická maxima a pokračují tak v silných výkonech z tohoto týdne. Drží se jich tak dobrá nálada spojená s tím, že již tento měsíc by mohlo dojít ke zvýšení úrokových sazeb. Příští týden také začíná výsledková sezona, kterou je ale třeba brát s opatrností, právě kvůli tomu, že jsme na historických maximech. Očekávání korporátních zisků je ale nastaveno spíše negativně, očekává se jejich pokles, můžeme tak alespoň doufat v to, že tuto nízko nastavenou laťku se firmám bude dařit překonávat a podíváme se tak na ještě o něco vyšší hodnoty. Při svém dvoudenním prohlášení před americkým kongresem guvernér FEDu Jerome Powell řekl, že americké ekonomice stále hrozí snížená aktivita firem a pokračující obchodní válka.Konkrétně se očekává 0,4% pokles korporátních zisků ve druhém kvartále letošního roku. Index S&P 500 dnes, stejně jako předchozí dva dny obchodoval nad úrovní 3000 bodů a dnes se mu podařilo i nad ní uzavřít obchodní seanci. Zásadněji se dnes nedaří akciím Johnson & Johnson , které klesají o 4,2 %. Bude totiž probíhat vyšetřování, zda management věděl (potažmo mohl vědět) o možné rakovinotvornosti dětského zásypu, který pravděpodobně obsahoval asbest.Z makrodat jsme dnes viděli nárůst spotřebitelských cen , které se jemně zvýšili, každopádně meziroční nárůst byl nejmenší za téměř 2,5 roku. A signalizují tak, že inflace by v následujících měsících mohla být mírná. Z korporátních zpráv je dnes zajímavá reakce společnosti Illumina, která ztratila 16,1 %. Bylo to způsobeno oznámením odhadu výsledků, které můžeme oficiálně očekávat 23.7. Dnes tedy přišlo „pouze“ varování, že výnosy budou pravděpodobně nižší, než se původně očekávalo. Na druhé straně se daří automobilce Ford , která se domluvila s Volkswagenem na vývoji autonomních elektromobilů. Jeho akcie tak dnes narostly o 2,9 %.