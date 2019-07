Perly týdne: Čas na hotovost, akciová rally na 100 % a u nás málo vody a nadšení z dat

Nastal čas na hotovost? Nebo přijde rally se 100% jistotou? Letos zatím potěšila Argentina s Řeckem. Česko jako Dubaj. Vody stále méně a dat by mohlo být také více. Přinášíme pravidelné Perly týdne.

Ve světě…

Čas na hotovost: CNBC si všímá toho, že banka Morgan Stanley zhoršila svůj výhled pro globální akciové trhy. Podle jejích analytiků je sice Wall Street naladěna na uvolnění americké monetární politiky, ale investoři podceňují to, jak slábne globální hospodářství. A podle banky budou pozitiva ze strany amerického Fedu a jeho politiky vyvážena vývojem v globální ekonomice.

Stratég Morgan Stanley Andrew Sheets dodává, že trhy by se také neměly radovat z horších ekonomických dat proto, že zvyšují pravděpodobnost monetárního uvolnění. A investoři jsou podle něj příliš optimističtí i ohledně ziskovosti obchodovaných firem v letošním roce, protože podceňují negativní tlaky ze strany zásob a osobních nákladů a také nejistotu na poli mezinárodního obchodu.

Morgan Stanley se domnívá, že „investoři stále nepochopili vazbu mezi uvolněním monetární politiky a slabším růstem“. Slabší růst podle stratéga banky totiž nakonec ve svém dopadu na akcie vždy převáží nad pozitivním dopadem monetárního uvolnění. Sheets dodává, že zisky by v druhém čtvrtletí roku mohly být „bolestivým zklamáním“. Podle něj by investoři měli nyní ve svých portfoliích podvážit jak akcie, tak korporátní obligace, nadvážit by naopak měli hotovost.

Rally se 100 % jistotou: Tom Lee stojí v čele investiční společnosti Fundstrat a jeho pohled na další vývoj na trzích není tak negativní. Podle jeho analýzy, o které hovoří CNBC, by snížení sazeb americkou centrální bankou mělo se 100 % pravděpodobností vést k rally akciového trhu. Podmínkou ovšem je, že po snížení sazeb nesmí přijít recese. Nesmí tedy dojít k situaci, kdy Fed sníží sazby příliš pozdě tak, jak se stalo v předchozích dvou cyklech. V následující tabulce je průměrná návratnost trhu poté, co Fed snížil sazby a dostavila se ekonomická expanze (návratnost je udána pro 3 – 12 měsíců):

Druhá tabulka ukazuje návratnosti v případě, že na ekonomiku naopak dolehla recese:

Potěšila Argentina s Řeckem: Investiční společnost Bespoke přináší přehled letošní návratnost světových trhů. S téměř 43 % zisky vede Argentina a s více jak 40 % za ní se umístilo Řecko. Radovat se investoři mohli i z ruských akcií. Spojené státy jsou na osmém místě, Česká republika se s více než 6 % zisky nachází daleko za těmito trhy. Nejvyšší ztráty naopak investoři realizovali na exotičtějších trzích - v Libanonu, Ománu, Nigérii a Pákistánu.

Více Evropanů: Eurostat přináší pohled na demografický vývoj v evropských zemích v roce 2018. Na 1000 obyvatel přibylo v celé EU 2,1 člověka, nejrychleji rostla populace na Maltě, v Lucembursku a Irsku. Česká republika se po boku Rakouska a Německa umístila nad průměrem EU, nejvíce se populace zmenšila v zemích jako Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko:

Ekonomika a ne cla: MMF přichází s novou analýzou zaměřenou na faktory, které ovlivňují vzájemnou obchodní bilanci. Fond podotýká, že jejich škála je široká a zahrnuje fiskální politiku, demografický vývoj, či stav domácí poptávky, měnový kurz, či třeba vládní dotace firemnímu sektoru. Následujícím grafu MMF ukazuje, co konkrétně podle jeho modelu ovlivňuje vzájemnou obchodní bilanci Číny a Jižní Koreje, Spojených států a Německa a nakonec Spojených států a Číny. V prvním a posledním případě jasně dominují makroekonomické faktory (modré pole). Naopak cla (červené pole) hrají ve srovnání s nimi výrazně menší roli:

… a u nás doma

Vody stále méně: Seznam.cz píše, že „sucho trvá a hrozí požáry...očekávané srážky moc nepomohou“. Mapa meteorologického sucha vypadala před několika dny následovně:

Ihned.cz v souvislosti se suchy informuje, že „na českých polích ubylo pesticidů, problematického glyfosátu je o čtvrtinu méně. Díky suchu nebylo tolik potřeba ničit plevel“. A pokračuje: „Zásluhu na omezení výskytu látek, jež se dostanou do vody a škodí lidem i jiným živočichům, přičítá ministerstvo zemědělství zejména sobě a své politice. Podle vědce Josefa Soukupa, vedoucího katedry agroekologie a biometeorologie na České zemědělské univerzitě v Praze, ale za jejich meziročním snížením stojí spíše loňské suché počasí, zpřesňující se technika postřikování a evropské regulace, které zpřísňují či vylučují používání některých látek, většinou starších přípravků, jež bylo nutné používat ve vyšších dávkách“.

A dat by mohlo být také více: Seznam.cz také informuje o tom, že „neomezená data zadarmo Čechy nadchla. SIM karty jsou v některých obchodech vyprodané“. Důvodem zvýšeného zájmu je s největší pravděpodobností letní akce společnosti T-Mobile, díky níž mohou lidé získat neomezená mobilní data na celé léto v podstatě zadarmo. „Zaznamenali jsme zvýšený zájem o T-Mobile Twist karty po spuštění kampaně,“ tvrdí Anna Hroudová z tiskového oddělení společnosti.

„T-Mobile přinesl do Česka neomezená mobilní data jako první...na konci června pak s novou nabídkou přispěchal Vodafone. Nejmladší český operátor se místo časově omezené nabídky vydal cestou nových mobilních tarifů s neomezeným datovým balíčkem. Nové tarify ale mají citelně omezenou rychlost a jsou určeny výhradně pro více lidí... O2 zatím neomezená mobilní data v nabídce nemá“, píše seznam.cz.