UK: Kdo bude nový premiér?

Klíčovým tématem v Británii je volba nového předsedy konzervativců a tím i nového premiéra. Největší šance se stále dávají B. Johnsonovi, nicméně jeho neochota zúčastnit se TV debat a některé aféry jeho náskok aktuálně snižují. V případě Johnsonova zvolení by se zvyšovala šance na tvrdý brexit a tím i na výraznější zhoršení ekonomického vývoje nejen v Británii.



Stále ale i případné zvolení Johnsona nevidíme jako scénář vedoucí automaticky k tvrdému brexitu. Johnsonova současná rétorika může být spíše volební kampaň. Tvrdý brexit by totiž pravděpodobně poslal britskou ekonomiku do recese, ve Skotsku by se mohly zvýšit nálady pro odtržení a na hranicích Irska a Severního Irska by se mohlo zvýšit napětí. A navíc případná recese v Británii by silně ovlivnila voličské preference Konzervativní strany pro řadu dalších voleb. Proto má Johnson důvod nyní zastávat silnou rétoriku vůči EU, ale po případném zvolení čekáme, že couvne (pokud bude zvolen). Rizika ale zůstávají výrazná.



Bank of England (BoE) nemá v současné době příliš důvod měnit měnovou politiku. Nejprve bude třeba vyřešit brexit a až pak bude dávat smysl začít zvyšovat úrokové sazby. Proto první zvýšení sazeb čekáme ve 2Q 2020, ale to jen za předpokladu, že nedojde k tvrdému brexitu. Pokud by ale opravdu nastal tvrdý brexit, vývoj sazeb by mohl být spíše opačný, kdy BoE by se naopak snažila ekonomiku podpořit.





Libra k euru v posledních týdnech oslabovala, když k tomuto vývoji připívá především osoba B. Johnsona, se kterým by se zvýšila pravděpodobnost tvrdého brexitu. Politická situace bude i nadále klíčovým faktorem, který bude libru ovlivňovat. Pokud bude zvolen Johnson, může libra ještě mírně oslabit, nicméně v kontextu následujících měsíců stále více věříme odkladu brexitu nebo nějaké formě dohody. Proto od podzimu čekáme mírné posilování libry, které by mělo pokračovat i v příštím roce.



Jiří Polanský, makroanalytik České spořitelny