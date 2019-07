Příští týden ve znamení US výsledkové sezóny za 2. kvartál

Akciové trhy i druhý týden v červenci pokračovaly v nevýrazném obchodování, které se hlavně v USA neslo v mírně pozitivním duchu. Jedním z faktorů, který podpořil optimismus u akcií, bylo středeční vystoupení šéfa Fedu Powella v Kongresu, kde jasněji naznačil snížení sazeb Fedu na konci července. Naopak výraznější impuls nepřinesl ani úplný rozjezd výsledkové sezóny v USA, kdy zatím reportovalo jenom pár společností.

Americké akciové indexy si připsaly růst přes 1 % t/t a překonaly různé psychologické úrovně (S&P 500 přes 3000 bodů a Dow Jones přes 27 000 bodů). Evropské akciové indexy zaznamenaly ztráty do 1 % t/t. Domácí index PX v pátek uzavřel na 1056 bodech (+0,3 % t/t).

Společnosti na BCPP

Ze zpráv týkajících se titulů na pražské burze vybíráme dvě z našeho pohledu nejpodstatnější. Za prvé, vláda rozhodla, že investorem do potenciálních nových jaderných elektráren bude ČEZ. ČEZ také hledá kupce na svá rumunská aktiva. Za druhé, CME může být podle informací zveřejněných v tisku blízko k prodeji slovenské televize Markíza.

Vláda na svém pondělním zasedání rozhodla, že investorem do potenciálních nových jaderných elektráren bude sám ČEZ. Nicméně, bude uzavřeno několik smluv, které by měly ČEZu umožnit čerpat výhodnější úvěry, podobně jako by si půjčoval stát. Stát by také měl kompenzovat případnou změnu podmínek (legislativa, regulace/politika), které by byly pro projekt ekonomicky nepříznivé. Za určitých podmínek bude ČEZ moci předat projekt stavby státu. O tom, že investorem bude ČEZ, se už nějakou dobu hovoří a z našeho pohledu je to již v akciích zaceněno. Nicméně další detaily stále nejsou rozhodnuty. Nejsou podrobnosti k chystaným smlouvám ani podmínky, za kterých by ČEZ mohl projekt předat státu.

Podle tisku může být CME blízko prodeji své slovenské dcery, televize Markíza. Kupcem má být PPF. CME údajně ocenila Markízu na 300 mil. EUR, což odpovídá 12tinásobku loňského zisku EBITDA Markízy (10x pro oček. EBITDA 2019). To je podobný poměr, za který se zobchodoval podíl v české televizi Prima v r. 2017. Ve hře může být také prodej celé CME spíše než pouze prodej Markízy. Připomínáme, že již dříve se spekulovalo o zájmu společnosti Emma Capital o českou Novu, která rovněž patří do CME.

Nejlepší výkonnost měla tento týden na pražském parketu Kofola (+2,74 % t/t, 300 Kč). Její oznámení o menší akvizici v kávovém byznysu vnímáme spíše neutrálně, ale firma těží z očekávaného růstu a možného zvyšování projekcí. Naopak největší pokles předvedl PFNonwovens (-2,44 % t/t, 720 Kč), a to bez podstatných zpráv a při malé likviditě.

Výhled na příští týden

Příští týden bude do velké míry ve znamení výsledkové sezóny za 2. kvartál 2019 v USA. K tomu přispěje i absence zasedání centrálních bank či významných politických událostí. Jako první své hospodářské výsledky odreportují významné banky jako Citigroup, JP Morgan, Bank of America a Wells Fargo. Doplní je další velké společnosti jako Johnson & Johnson, Microsoft, IBM či Netflix. Očekávání jsou nastavena pro tuto výsledkovou sezónu nízko, a firmy tak mají relativně větší šanci pozitivně překvapit. Trh bude podobně jako v uplynulém týdnu zřejmě citlivě reagovat na jakékoli náznaky budoucí politiky Fedu. Investoři jsou nyní téměř stoprocentně přesvědčeni, že Fed na svém zasedání na konci července sníží úrokové sazby ze současných 2,50 %, avšak liší se názory na další kroky Fedu. Celkově máme na příští týden mírně pozitivní výhled vzhledem k potenciálu firem překonat očekávání trhu. Na pražské burze nejsou na příští týden naplánovány žádné významné události.

Tón obchodování mohou udat makroekonomická data z Číny v pondělí, a to HDP za 2Q19 (oček. +6,3 % r/r po 6,4 %), maloobchodní tržby za červen (oček. +8,5 % r/r po 8,6 %) a průmyslová výroba za červen (+5,2 % r/r po 5,0 %). Podstatným číslem budou maloobchodní tržby za červen v USA v úterý (oček. +0,2 m/m po 0,5 %) a v tentýž den průmyslová výroba (oček. +0,1 % m/m po 0,4 %). V úterý se také bude sledovat index očekávání finančního trhu ZEW v Německu, který by měl klesnout na úrovni současné situace i očekávání. V pátek pak týden uzavře spotřebitelská nálada Univerzity v Michiganu za červenec (oček. 98,6 po 98,2 b.).