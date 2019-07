VoxEU: Americká ekonomika ztrácí jednu ze svých největších výhod

Americká ekonomika ztrácí svou podnikatelskou dynamiku již od osmdesátých let, tento trend ještě zesílil po roce 2000. Na stránkách VoxEU to tvrdí ekonomové Ufuk Akcigit a Sina T. Ates s tím, že zatím neexistuje jasné vysvětlení tohoto jevu a oni sami se jej snaží najít na mikroekonomické úrovni.



Ekonomové se domnívají, že mezi hlavní projevy zmíněného poklesu podnikatelské dynamiky patří růst tržní koncentrace a ziskových marží, zvyšující se podíl zisků na celkových příjmech a naopak pokles podílu mezd. K tomu je patrný snižující se počet nově vznikajících společností a zvyšuje se rozdíl v produktivitě firem.



Významným rysem chování firem jsou pak podle ekonomů jejich investice a inovace. Jestliže totiž na trhu panuje intenzivní konkurence a žádná firma nemá dominantní pozici, tyto investice prochází boomem, protože každá společnost se snaží získat lepší tržní pozici. Pokud ale některá z nich jasně dominuje, ostatní nemají motivaci k vysokým investicím a inovacím, protože jejich šance na úspěch jsou stejně minimální.



Akcigit a Ates tvrdí, že data tuto tezi potvrzují: Čím silnější je pozice vedoucí společnosti, o to menší je motivace ostatních ke konkurenčnímu boji. To se projevuje zejména v rozdílu v produktivitě a ten obratem posiluje pozici dominantní společnosti. Funguje tak mechanismus, který sektory postupně posouvá směrem k vyšší koncentraci. Ta se pak projevuje schopností zvyšovat marže a následně roste podíl zisků na celém produktu. A pokud dominantní firma nakonec pocítí, že konkurenční tlak klesl, trpí i její investice a podnikatelská dynamika.V neposlední řadě lze také pozorovat zhoršující se šíření znalostí napříč odvětvími. Pokud by se informace a znalosti šířily lehce, byla by konkurence schopná kopírovat vedoucí společnosti a to by působilo proti růstu koncentrace odvětví. K tomu ovšem podle ekonomů nedochází, trend je opačný a příčinou je stále větší využívání patentů dominantními firmami. Zatímco v osmdesátých letech na ně připadalo asi 30 % patentů, v roce 2010 to už bylo 55 %. Tato „patentová koncentrace“ tak představuje nástroj, který velké společnosti používají při obraně svých pozic, a vede k tomu, že znalosti se nešíří odvětvím tak jako dříve.Zdroj: VoxEU