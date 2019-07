Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

12. 7. 2019

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji se k 30. 6. 2019 snížil na 2,5 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v kraji 11,0 tis. uchazečů, z nichž 10,1 tis. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání (tzv. dosažitelní uchazeči). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 10,9 tis. míst. Na 1 volné pracovní místo připadalo 0,9 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 30. 6. 2019 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,5 %. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje. Nejvíce se podíl nezaměstnaných osob snížil v okresech Jeseník (o 0,3 p. b.), Přerov (o 0,2 p. b.) a Šumperk (o 0,2 p. b.). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,7 p. b. Pozitivní klesající trend charakterizoval v meziročním pohledu všech pět okresů Olomouckého kraje.

Základní charakteristika nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 6. 2019

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce Pracovní místa v evidenci úřadu práce Dosažitelní uchazeči na jedno pracovní místo Podíl nezaměstnaných osob*) (v %) celkem z toho dosažitelní vě věku 15-64 let ženy celkem ženy muži Česká republika 195 723 175 891 105 544 342 510 0,5 2,6 2,8 2,3 v tom kraje: Hl. město Praha 17 771 16 000 9 314 72 705 0,2 1,9 2,0 1,8 Středočeský 21 929 19 721 12 229 56 112 0,4 2,2 2,5 2,0 Jihočeský 8 234 7 140 4 655 19 352 0,4 1,7 2,0 1,5 Plzeňský 8 247 7 123 4 576 37 409 0,2 1,9 2,1 1,7 Karlovarský 5 531 4 939 2 922 8 144 0,6 2,6 2,8 2,4 Ústecký 22 398 20 256 12 738 16 554 1,2 3,8 4,5 3,2 Liberecký 8 647 7 536 4 791 11 759 0,6 2,7 3,0 2,4 Královéhradecký 7 518 6 635 4 093 14 109 0,5 1,9 2,1 1,7 Pardubický 6 192 5 542 3 388 26 130 0,2 1,7 1,9 1,5 Vysočina 8 078 7 331 4 465 11 287 0,6 2,2 2,6 1,9 Jihomoravský 26 232 23 604 14 089 26 816 0,9 3,1 3,4 2,8 Olomoucký 11 043 10 058 6 060 10 874 0,9 2,5 2,8 2,2 Zlínský 8 540 7 557 4 495 13 435 0,6 2,0 2,2 1,8 Moravskoslezský 35 363 32 449 17 729 17 824 1,8 4,2 4,2 4,1 *) Podíl nezaměstnaných osob - podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let ze všech obyvatel stejného věku

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji zůstal již třetí měsíc v řadě pod republikovým průměrem. Na konci června byl 6. nejvyšší v České republice. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 23. místo (1,9 %), okres Olomouc 35. místo (2,2 %), okres Šumperk 57. místo (2,7 %), okres Přerov 60. místo (3,0 %) a okres Jeseník 65. místo (3,3 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely k 30. 6. 2019 okresům Karviná (6,7 %) a Ostrava-město (5,0 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ, Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec (shodně 1,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob

Podíl nezaměstnaných osob

ve vybraných městech v Olomouckém kraji a ČR (v %)

Olomouckého kraje (v %)

V krajském městě Olomouci stagnoval podíl nezaměstnaných osob na hranici 2,5 %. V Prostějově klesl na 2,2 % a v Přerově na 4,2 %. Mezi všemi 30 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Plumlově (1,4 %), Litovli (1,4 %), Tovačově (1,6 %) a Němčicích nad Hanou (1,6 %). Na opačném pólu pořadí se umístilo Staré Město (6,8 %), Vidnava (5,9 %), Hanušovice (5,9 %) a Žulová (5,7 %). Ve čtrnácti obcích Olomouckého kraje byla k 30. 6. 2019 nezaměstnanost nulová (Alojzov, Dolní Těšice, Hlásnice, Hrdibořice, Hruška, Jakubovice, Lhotka, Oldřichov, Oprostovice, Řídeč, Srbce, Svésedlice, Šléglov a Želechovice). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Bílá Voda (10,5 %), Kopřivná (9,8 %) a Sobíšky (8,7 %).

Základní charakteristika nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 6. 2019

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce Pracovní místa v evidenci úřadu práce Dosažitelní uchazeči na jedno pracovní místo Podíl nezaměstnaných osob*) (v %) celkem z toho dosažitelní vě věku 15-64 let ženy celkem ženy muži Olomoucký kraj 11 043 10 058 6 060 10 874 0,9 2,5 2,8 2,2 v tom okresy: Jeseník 958 823 480 370 2,2 3,3 3,5 3,2 Olomouc 3 617 3 336 1 916 4 281 0,8 2,2 2,4 2,1 Prostějov 1 442 1 294 832 2 562 0,5 1,9 2,2 1,5 Přerov 2 743 2 497 1 588 1 862 1,3 3,0 3,5 2,5 Šumperk 2 283 2 108 1 244 1 799 1,2 2,7 3,1 2,4 *) Podíl nezaměstnaných osob - podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let ze všech obyvatel stejného věku

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2019 v Olomouckém kraji 11,0 tis. uchazečů o nové zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,1 tis. žen (54,9 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala všechny okresy Olomouckého kraje. Zatímco nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Přerov (57,9 %), jejich nejnižší podíl charakterizoval okres Jeseník (50,1 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 3,5 % absolventů a mladistvých a 19,4 % osob se zdravotním postižením. K 30. 6. 2019 bylo v kraji evidováno 10,1 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 91,1 % z celku). Jejich počet byl nižší meziměsíčně o 4,6 %, meziročně klesl o 22,3 %.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 3,8 tis. uchazečů (tj. 34,5 % z celku). Průměrná měsíční výše činila 7 526 Kč. Celkem 7,5 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 3,5 tis. Kč a 13,2 % uchazečů mělo nárok na více než 11,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Šumperk (7 906 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (6 817 Kč).

Ze struktury uchazečů v posledních letech vyplývá, že se meziročně v kraji zvyšuje podíl krátkodobě registrovaných uchazečů na úkor dlouhodobě registrovaných. Zatímco ještě v červnu 2016 tvořil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců 26,3 %, o tři roky později vzrostl na 40,0 %. Naopak podíl uchazečů s evidencí nad 24 měsíců se ve stejném období snížil z 31,1 % na 15,3 %. Meziročně se k 30. 6. 2019 zvýšil také podíl uchazečů s evidencí 3 až 6 měsíců (19,8 %), s evidencí 6 až 9 měsíců (11,2 %) a s evidencí 9 až 12 měsíců (5,6 %). Naopak zastoupení uchazečů s delší evidencí se postupně snižuje. V meziročním pohledu klesl podíl uchazečů s evidencí 12 až 24 měsíců (8,2 %) i nad zmíněných 24 měsíců. Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila 250 dní.

Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 6. 2019 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (37,8 %), které bylo o 2,8 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (16,1 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (44,1 let), který byl třetí nejvyšší v ČR.

Uchazeči o zaměstnání podle Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji vzdělání v krajích ČR k 30. 6. 2019

Základní vzdělání mělo v kraji 3,2 tis. registrovaných uchazečů (tj. 28,7 %, meziročně o 0,2 p. b. méně). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 3,8 tis. uchazečů (tj. 34,4 %, meziročně o 1,7 p. b. méně) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 1,7 tis. uchazečů (tj. 15,3 %, meziročně o 0,7 p. b. více). Akademický či vědecký titul mělo 0,9 tis. registrovaných uchazečů (tj. 8,1 %, meziročně o 0,4 p. b. více). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (3,8 tis., tj. 34,0 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,5 tis., tj. 22,9 %).

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 30. 6. 2019 v Olomouckém kraji 10,9 tis. míst. V meziměsíčním pohledu se jejich počet zvýšil (o 1,2 %), meziročně naopak poklesl (o 4,4 %). Z celkového úhrnu bylo 28,7 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 5,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Počet dosažitelných uchazečů

Dosažitelní uchazeči podle pohlaví na jedno volné pracovní místo

v Olomouckém kraji v Olomouckém kraji a ČR

Podruhé za sebou počet volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR převýšil v Olomouckém kraji počet dosažitelných uchazečů. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo pouze 0,9 dosažitelného uchazeče, tj. nejméně v historii kraje. Meziměsíčně se zjištěný počet snížil o 0,1 dosažitelného uchazeče, meziročně o 0,2 dosažitelného uchazeče. Výborná kondice pracovního trhu je patrná i z prostého poměru všech registrovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo, který byl k 30. 6. 2019 nejnižší v historii Olomouckého kraje. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 2,2 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 1,3 a v okrese Šumperk 1,2. Ve zbývající dvojici okresů již počet volných pracovních míst převýšil počet dosažitelných uchazečů. V okrese Olomouc připadalo na 1 volné pracovní místo 0,8 dosažitelného uchazeče a v okrese Prostějov 0,5 dosažitelného uchazeče. Republikový průměr činil 0,5 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

