Deutsche Bank se probudila do reality

Nejzásadnější transformace Deutsche Bank za několik dekád. Tak popsal Christian Sewing svůj plán přeměny této chronicky neziskové firmy ze 7. července. Největší německá banka osekává svou investiční banku a odchází tak z obchodování s akciemi. Sewing, který je šéfem od dubna 2018, zamýšlí do roku 2022 osekat náklady o 5,8 mld. euro ročně, tedy o čtvrtinu všech nákladů. Osmnáct tisíc pracovních míst, pětina všech, zanikne. Některým obchodníkům s akciemi ukázali dveře již 8. července.

Tato přeměna se plánovala 5 měsíců (během nichž Deutsche zvažovala a zamítla fúzi se svým frankfurtským sousedem Commerzbank). A vypadá dost odvážně, přestože zaspala realitu. Roky po finanční krizi se Deutsche držela naděje, že bude stát po boku zářných jmen z Wall Street tak, jako to bylo 20 let před krizí. Sewing hodil poslední zbytky těchto ambicí do koše. Nový model Deutsche, která příští rok završí 150 let své existence, bude mnohem více připomínat střídmého sluhu velkých domácích a především mezinárodních společností, kterou původně byla.

Sewing se v proměně banky zaměřil na 4 linky. Ve středu bude korporátní banka poskytující evropským firmám zejména cash management, trade finance, forex apod. Tedy rutinní práce, které jsou ale stálé. Zůstane značná část investiční banky, která generuje 30% výnos, ale přesměruje se na potřeby korporátních klientů – bude řešit cenné papíry a radit ohledně fúzí. Třetím elementem je největší německá retailová banka, která slučuje stejnojmennou luxusní značku a mnohem méně elegantní Postbank. Čtvrtým je pak DWS, její největší správce aktiv, z kterého vlastní Deutsche 80 %. Sewing chce také přehodit 74 mld. eur rizikových aktiv, kterých se chce zbavit, do tzv. „špatné banky“.

Restrukturalizace bude stát Deutsche 7,4 mld. euro, z toho 5,1 mld. eur zatíží rozpočet ještě letos a přinese tak s sebou čtvrtou čistou ztrátu za 5 let. Sewing také plánuje utratit 13 mld. euro na lepší technologii a 4 mld. eur na zlepšení vnitřních kontrol. Deutsche totiž byla na právním paškálu příliš často. Podle listu Wall Street Journal vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti Deutsche za porušení zákona ve věci malajského státního rozvojového fondu 1MDB. Přesto nechce Sewing navyšovat nový kapitál. Do roku 2022 očekává, že Deutsche bude vynášet 8 % z celkového kapitálu a začne vyplácet akcionářům odměnu ve výši až 5 mld. eur.

Restrukturalizace je jen začátek. Uvedené čtyři jádrové divize vynesly loni teoreticky 1,7 % a špatná banka, kde Deutsche doufá, že se jí toho rychle podaří hodně upustit, ztratila 6 %. Stabilnější obchodní model by měl znamenat nižší náklady na financování. Ale 8% výnos by mohl být stejně jen snesitelné minimum, které akcionáři očekávají. Podle regulátora Evropského orgánu pro bankovnictví čtyři pětiny evropských banky odhadují, že jejich kapitálové náklady budou nad touto hodnotou. I když se Deutsche hodila do gala, vycucají její náklady 70 % výnosů. To je sice lepší než dnešních 90 %, ale ty nejlepší banky si vedou mnohem lépe.

Také může být těžké těchto cílů dosáhnout. Je pravda, že Deutsche splnila Sewingovy dosavadní cíle snížení nákladů a říká, že jeho projekce růstu příjmů jsou „konzervativní“, pouhá 2 % ročně. Ale evropské bankovnictví je stále daleko od toho, aby bylo lukrativní. Úrokové sazby jsou na úplném dnu a růst je pomalý. Co je horší, v Německu bojuje o střadatele a firmy armáda veřejného sektoru a družstevních bank. Michael Rohr z Moody’s poznamenal, že výnosy Deutsche klesají od její poslední předělávky v roce 2015. Kvůli skončení obchodování s cennými papíry, dodává Rohr, bude investiční banka Deutsche ještě více závislá na dluhopisech, kde se pole pro poplatky zužuje.

Ačkoliv se Sewingův plán zdá rozumný, budou investoři vzhledem k tomu, kolikrát Deutsche zklamala, potřebovat přesvědčit. Poté, co byl tento plán zveřejněn, klesly akcie banky na nová minima, na pouhou pětinu své čisté účetní hodnoty. „Tentokrát je to jinak,“ řekl Sewing novinářům 8. července. A ono bude muset.

Zdroj: The Economist