Ceny nájmů rostou. V Praze dáte za průměrný byt i víc než 25 tisíc

Rostoucí poptávka po bytech zvyšuje ceny nájmů. Na vině jsou zpřísněné podmínky pro udělení hypoték, ale také rostoucí zájem o bydlení ve větších městech. Realitní kanceláře registrují nárůst ceny pronájmů v celé zemi. Nejdramatičtější je situace v Praze, kde cena pronájmu jednoho metru čtverečního dosahovala v červnu 356 korun.



Cena nájmu průměrného bytu o výměře 60 m2 činila podle serveru Realitymix.cz v červnu 19 517 korun. Nejdražší pronájmy jsou pak na Praze 1, kde dosahují v případě zmíněné výměry 26 818 korun. Nejlevněji je naopak na Praze 4, kde byt o stejné výměře přijde na 16 195 korun. Nejlevnější nájmy v celé ČR jsou aktuálně v Ústí nad Labem, kde srovnatelný byt přijde na 8 759 korun.



V Praze je hlad po menších bytech

V hlavním městě je aktuálně velký nedostatek hlavně malých bytů. Nejžádanější jsou dispozice 2+kk. „Zájem je také o větší byty s parkovacím stáním. Například na Starém městě není výjimkou zaplatit za jedno stání částku přesahující pět milionů korun. Naopak jsme zaznamenali pokles zájmu o mezonetové byty,“ popisuje Andreas von Schlik z realitní kanceláře Engel & Völkers. Trvalý zájem o nájemní bydlení zatím netlumí ani rostoucí cena. V roce 2013 bylo spíše výjimkou platit více než 200 Kč/m2, v loňském roce byl již standard více než o stokorunu dražší.



Nechejte si poradit. Můžete ušetřit statisíce

V Praze je aktuálně výrazný převis poptávky nad nabídkou a na jeden inzerovaný byt se sejde během krátkého času větší množství zájemců. „Zpracování většího počtu nabídek může být pro individuálního pronajímatele příliš složité. Na druhou stranu realitní kancelář má dostatek proškolených zaměstnanců a klientovi v podstatě zařídí výběrové řízení. Díky tomu získá pronajímatel vyšší cenu,“ uvádí Andreas von Schlik s tím, že standardem by mělo být poskytnutí veškerého servisu včetně poradenství. Solidní realitní kanceláře dnes přitom nabízejí vstupní konzultaci zdarma i v případě, že se s pronajímatelem nakonec nedohodnou.



Rekonstruujte, pokud můžete

Realitní kanceláře často řeší s potenciálními pronajímateli otázku rekonstrukce. Ta může výslednou cenu postrčit směrem vzhůru. Je však nutné znát aktuální požadavky trhu, protože ty podléhají trendům. Vyplatí se tak investovat jen do vybavení nebo změn dispozic, které jsou na trhu aktuálně žádané. Zatímco u bytů střední kategorie je vhodná celková renovace včetně vybavení, které by ale mělo být co nejvíce nadčasové, u bytů vyšší cenové kategorie odborníci nedoporučují rekonstruovat kompletně a do detailů. „Bývá pravidlem, že movitější zákazník má svou pevnou představu, jak si byt vybaví, a tu hodlá realizovat sám,“ vysvětluje von Schlik.