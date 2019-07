Forex Edge: Aktuální trading příležitosti na EUR/USD (12.7.2019)

Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnovém páru EUR/USD. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.

Aktuální příležitost na EUR/USD

EUR.USD nám skutečně udělalo korekci, jak jsme předpokládali. K cíleným 1,12500 jsme se dostali bez větších problémů. Cena se podívala až k 1,12000, kde našla podporu a odrazila se zpět výše. Velký podíl na odrazu má, ale guvernér americké centrální banky Jeremy Powell, který se při pravidelném slyšení před kongresem klonil k názoru, že by FED mohl spíše snížit úrokové sazby.

To je ostrý obrat od ještě nedávného navyšování sazeb a americký dolar v návaznosti skokově oslabil. Powell to zdůvodnil zejména aktuálními riziky pro globální ekonomiku jako jsou zaváděná cla a hrozby obchodních válek. Zdá se tedy, že FED se do nich také zapojuje. Otázkou je, zda-li se jedná o opravdovou potřebu sazby v době vysokého ekonomického růstu snižovat.

EUR.USD se nám takto udrželo v stoupajícím kanálu a opticky by se mohlo jednat o další vlnu směrem nahoru a to tentokrát až k 1,14500. Musíme, si ,ale dát pozor na zmíněný fakt, že obrat přišel zejména díky zprávám. Jestli si trh momentum udrží uvidíme v dalších dnech. Pro potvrzení platnosti dalšího pohybu nahoru bychom mohli brát překonání lokální klesající linie v rozmezí 1,12700 – 1,12900. Pokud by cena toto rozmezí nyní nedokázala překonat, může nás čekat propad prvotně k 1,11800 a následně až k 1,11000.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,11750, 1,11000

Hlavní úrovně odporu: 1,12000, 1,14000, 1,15000, 1,16240, 1,17500

Získejte pravidelné investiční tipy na forex zcela zdarma

Chcete získat aktuální analýzu dalšího měnového páru? Aktuálně se nachází velmi zajímavá příležitost na indexu XAU.USD.

Zaregistrujte se k odběru newsletteru a získáte aktuální analýzu indexu S&P 500 a nadále každé dva týdny budete získávat Forex Edge rovnou do své e-mailové schránky.

Registrujte se na odkazu zde.

Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.