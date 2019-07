USA: Vývoj inflace podporuje snížení

Včera psal David (Navrátil) o tom, že řada členů FOMC uvažuje o snížení sazeb. Včerejší inflace jim dala za pravdu. V červnu totiž dosáhla CPI inflace jen 0,1 % meziměsíčně a 1,6 % meziročně, což i nadále znamená inflaci pod 2% cílem (FED sice primárně sleduje PCE inflaci, nicméně ta se vyvíjí často podobně jako CPI).



Podobně jako u ČNB je i v USA klíčový vývoj inflace do budoucna. Pokud FED ponechá sazby vysoko, inflace bude dále zpomalovat a podstřelovat cíl. Naopak snížení sazeb v brzké době by mělo přispět k návratu inflace do blízkosti cíle. Proto neměníme náš pohled, že letos udělá FED dva „cuty“ a k prvnímu snížení by mohlo dojít již na konci července.

Jiří Polanský, makroanalytik České spořitelny