Ranní přehled: Mírné zisky připsaly banky, těžební společnosti a utility

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,047 bodů (-0.0% d/d); objem: 422 mil. Kč

Evropské trhy se po většinu čtvrtečního obchodování držely v zeleném teritoriu. Své zisky nicméně v závěru obchodování neudržely a uzavřely nepatrně ve ztrátě poté, co Mezinárodní měnový fond upozornil na rizika pramenící z obchodních válek, Brexitu a Itálie, jež by mohla negativně ovlivnit hospodářský růst eurozóny. MMF tak volá po dalších stimulech ECB, která by ekonomiku podpořila.

V rámci sektorů si mírné zisky připsaly banky, těžební společnosti a utility, když cena elektřiny pokračovala v jízdě vzhůru. Kupce přilákal po předcházejícím výprodeji i ČEZ, který se během dne vyšplhal až na 514,5 Kč. Nicméně v závěrečné aukci propadl na 511 Kč (+0,2 %). Domácí banky se obchodovaly smíšeně. Zatímco Moneta posílila o 0,52 % na 77 Kč, Komerční banka uzavřela slabší o 1,19 % na 875 Kč.



USA - Dow Jones: 27,088 (+0.8%); S&P500: 3,000 (+0.2%); Nasdaq: 8,196 (-0.1%)

Americké akciové trhy otvorili v zelených číslach vo včerajší obchodný deň, kde medzi investormi zavládol optimizmus po vystúpení J. Powella v Kongrese v USA. Šéf Fedu naznačil návrat expanzívnej menovej politiky v zámorí. Dow Jones prekročil hranicu 27 000 bodov a široký S&P 500 3 000 bodov. Mierne ochladenie na trh priniesol tweet prezidenta D. Trumpa, že Čína nenakupuje poľnohospodárske produkty z USA, čo bolo súčasťou obchodnej dohody. Indexy tak časť ziskov odovzdali, ale záver bol opäť v znamení kupcov.

Výnosy amerických 10-ročných dlhopisov dosiahli mesačných maxím po vyšších než očakávaných inflačných makrodátach. Dolár sa posunul k 1,126 k euru a zlato odpísalo 0,8 %. Ropa bola bez výraznejšieho pohybu.



Komentář k devizovému trhu

Ve čtvrtek regionální měny opět mírně oslabovaly. Koruna k euru se postupně posunula z ranních 25,58 na nové 3týdenní minimum 25,62 CZK/EUR. Koruna ráno bez reakce přešla výsledky domácí inflace, která v červnu podle očekávání mírně zpomalila. Dolar k euru pokračoval v mírném oslabování, krátce se dostal na týdenní minimum 1,128 USD/EUR, ale po výsledcích vyšší inflace v USA se dolar odpoledne vrátil na 1,125 USD/EUR. Koruna k dolaru oslabila o 8 haléřů na 22,78 CZK/USD.



Kalendář – významné události

11:00 – Eurozóna: průmyslová výroba (květen)

14:30 – USA: PPI (červen)