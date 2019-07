Oživení eurozóny se opět odkládá (Ranní zpráva z finančního trhu)

Květnová statistika průmyslu v eurozóně by měla potvrdit relativně pozitivní čísla z jednotlivých zemí. I přesto průmysl naznačuje horší výkon ekonomiky oproti prvnímu čtvrtletí. Za pozornost dnes také stojí čínská data zahraničního obchodu, který v kontextu obchodních válek mezi USA a Čínou potvrdí nebo vyvrátí efekt amerických cel.

Evropský průmysl se vrací do černých čísel

Průmysl v eurozóně podle doposud zveřejněných čísel v květnu meziměsíčně vzrostl o 0,5 %. Hlavním hnacím motorem bylo oživení v Německu a ve Francii. I přes to by však druhý kvartál sklouznul do záporu 0,8 % q/q oproti prvnímu čtvrtletí, kdy průmysl v eurozóně si připsal 0,9 %. Na druhou stranu se stále nenaplňují černé scénáře, které naznačují dále klesající ukazatele PMI. Ty reflektují negativní sentiment firem pod tíhou všudypřítomných obchodních válek nebo nevyřešeného brexitu.

Statistika čínského zahraničního obchodu opět potvrdí nebo vyvrátí vliv americký cel na čínský export. Podle odhadů trhu vývoz meziročně klesl o 1,4 %, což by mělo potvrdit skutečný dopad obchodních válek mezi oběma zeměmi.

Německá inflace po revizi zrychlila

Finální odhad německé inflace přinesl revizi meziročního a meziměsíčního tempa o dvě desetiny nahoru. Po delší době se tak objevila dobrá zpráva pro ECB, kterou trápí právě slabší růst cen v eurozóně. Za červnovou revizí stojí nárůst cen dovolených a načasování svátků. Tudíž se nejedná o udržitelné faktory, které by pomohly inflaci v budoucnu k vyšším číslům.

Na druhé straně Atlantiku poklesla červnová inflace o dvě desetiny 1,6 % y/y a jádrová inflace se opět vrátila nad dvouprocentní hranici. Celkový obrázek tak hovoří ve prospěch mírně rychlejší inflace, než se očekávalo. Zveřejnění inflace přichází přesně v době projevů šéfa Fedu v Kongresu, kde mimo jiné zmínil, že slabší inflace je hlavním rizikem budoucího vývoje americké ekonomiky. Nejbližší jednání tamní centrální banky proběhne už na konci tohoto měsíce, kde by podle nás i trhu mělo dojít k prvnímu snížení úrokových sazeb.

Vyšší inflace koruně k novým ziskům nepomohla

Spotřebitelská inflace v červnu meziměsíčně zpomalila o pět desetin na 0,2 % m/m a meziročně se tak dostala na 2,7 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Výsledek překonal květnovou prognózu ČNB o tři desetiny, nicméně podle nás to nebude znamenat pro bankovní radu nutnost reagovat na nejbližší srpnovém jednání. V dalších měsících očekáváme, že sestupný trend inflace bude pokračovat. Náš původní odhad pro tento rok počítal s průměrnou inflací na úrovni 2,5%. Nicméně aktuální vývoj naznačuje o pár desetinek vyšší číslo. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/30ygbZd.

Koruna na včerejší statistiku příliš nereagovala a obdobně jako celý region pouze mírně ztratila (0,1 %). V současnosti se obchoduje na úrovni 25,60 CZK/EUR. Shodně oslabily i polský zlotý a maďarský forint.