Ranní glosa: Ustupující inflace ponechá ČNB v klidu

Poslední červnová čísla naznačila, že inflace v začíná v ČR pomalu ustupovat. Zatímco ještě v březnu a v květnu se pohybovala na samé horní hranici tolerančního intervalu ČNB , v červnu již poklesla na 2,7 %. Sice je stále tři desetiny procenta nad prognózou a výrazně nad cílem, přesto může ponechat centrální banku v klidovém stavu. Stojí za ní totiž především rostoucí náklady na bydlení včetně energií , které spolu dohromady generují více než polovinu celkové inflace . Volatilní, o to hůře předvídatelné a ovlivnitelné ceny potravin se na inflaci podílejí půl procentním bodem. Spolu dohromady tyto dvě nejvýznamnější složky spotřebitelského koše tvoří téměř tři čtvrtiny aktuální inflace Počínající trend zpomalující inflace však není tím hlavním důvodem, proč ČNB nejspíše zůstane pasivní a nebude pokračovat v tzv. normalizaci sazeb. Tím hlavním důvodem budou přetrvávající a vlastně i zesilující vnější rizika a nejistoty, které mohou negativně ovlivnit další vývoj české ekonomiky . Ať už jde o aktuální zpomalování evropské a čínské ekonomiky brexit , hrozby obchodních válek atp. Nic na tom nemusí změnit ani fakt, že kondice českého hospodářství zůstává i nadále velmi dobrá, protože imunita tuzemské ekonomiky může být v čase jen relativní. Zvlášť když už delší čas narůstají obavy v podnikovém sektoru, které mohou v krajním případě vést k preventivnímu omezování investic . To, že nejistá zahraniční poptávka už ve druhém čtvrtletí byla nejvýznamnějším faktorem (navíc s rostoucí vahou) investičního rozhodování firem, potvrdilo i šetření mezi firmami zveřejněné ČNB V době, kdy se přiblížilo snížení sazeb Fedu a ECB o této možnosti rovněž otevřeně hovoří, navíc ve spojení s další vlnou QE, je ponechání sazeb ČNB na současné úrovni asi nejpravděpodobnější variantou. Bez ohledu na to, že na jedné straně stojí ve srovnání s prognózou slabší koruna a na straně druhé zase “sázky” finančních trhů na razantní pokles českých sazeb. Doba nahrává stabilitě sazeb, nicméně vyžaduje zvýšenou pozornost u nových dat přicházejících z domácí i evropské ekonomiky . Už dnes může jít třeba o průmyslovou výrobu v EU, která přijde na řadu v 11:00. Ta německá podle předběžných dat dopadla v květnu ještě dobře, nicméně zprávy z tamního automobilového průmyslu naznačují, že už ta červnová rozhodně trhy nepotěší.