Summary: Tržby Delta Air Lines vylétly díky solidní poptávce

Delta Air Lines 2Q19



Silná poptávka a vyšší ceny prémiových letenek pomohly aerolinkám Delta otevřít výsledkovou sezonu na pozitivní notu. Tržby narostly o 6 % yoy na 12,5 mld. USD (v linii s konsensem), zatímco jednotkové tržby (RASM) vylezly nahoru o 3,8 % yoy (odhad společnosti byl cca 3,5 %). Jednotkové náklady vyjma ceny za palivo (CASM ex-fuel) postoupily nahoru o 1,4 %, tedy téměř doprostřed výhledu +1 až +2 %. Efekt provozní páky vytáhl vzhůru čistý zisk na akcii meziročně až o 30 % na 2,35 USD při konsensu stanoveném na 2,28 USD.



V dalším kvartálu podá pomocnou ruku i odstávka letadel Boeing MAX, která omezí kapacitu nabízených letů konkurence. Delta ve své flotile tato letadla nemá. Růst jednotkových tržeb (RASM) by se měl dostat do intervalu +1,5 až +3,5 % yoy a jednotkových nákladů (CASM ex-fuel) do rozmezí +1 až +2 % yoy. Management zároveň podtrhl volatilní cenu paliva. Celkově by se měl čistý zisk na akcii usadit mezi 2,1 až 2,4 USD, což v podstatě souhlasí s konsensem trhu.





Akcie Delta rostou o 1,5 %.