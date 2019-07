Dana Drábová: Stavba bloku v Dukovanech by měla stát do 200 miliard Kč (Video)

Do konce roku by podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) měl stát uzavřít smlouvu se společností ČEZ, která by umožnila získat výhodné financování pro výstavbu nových jaderných reaktorů. Investory stavby budou dceřiné společnosti ČEZu. Jak výrazně se tímto rozhodnutím přiblížila stavba nových bloků? Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Dany Drábové se ptá moderátor Jan Bumba. Článek + audio: https://rozhl.as/3Be

