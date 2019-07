Češi jsou národ chalupářů. Na chalupu jsou ochotni dojíždět i stovky kilometrů

Na svou rekreační nemovitost Češi nejčastěji dojíždějí do 100 km, 4 z 10 Čechů mají rekreační nemovitost dokonce ve městě, kde zároveň i bydlí. V zahraničí vlastní rekreační nemovitost pouhé 1 % Čechů.

Podobně jako u běžného bydlení , jsou také s provozem rekreační nemovitosti spojeny určité náklady. Většinou (79 %) je to částka do 3 tisíc Kč (v průměru je to 2200 Kč ). Naopak 9 % platí pravidelně měsíčně za provoz rekreační nemovitosti částku vyšší než 4 tisíce Kč