FT: O americké měnové agresi

Mark Sobel je veteránem amerického ministerstva financí a nyní předsedá think tanku OMFIF. Na FTAlphaville píše o tom, že Spojené státy začaly používat svou měnu jako zbraň proti ostatním, ale tím poškodí samy sebe i mezinárodní monetární systém. „Trumpova vláda stupňuje svou agresi na dolaru a měnových trzích a dokonce se snaží zabudovat tuto agresi do měnové politiky,“ tvrdí ekonom.



Sobel souhlasí s tím, že je třeba vystupovat proti zemím, které používají slabou měnu jako nefér nástroj podpory své ekonomiky. Současná americká vláda ale podle něj úplně ignoruje možnost, že některé měny jsou slabé z fundamentálního důvodu a jejich kurz odráží tržní síly. Příkladem může být euro a nedávný projev šéfa ECB Maria Draghiho, který hovořil o možnosti uvolnění monetární politiky v eurozóně. Podle Sobela je takový krok plně pochopitelný s ohledem na slábnoucí ekonomickou aktivitu v Evropě a mandátem ECB.





Ekonom pak poukazuje na nedávná slova amerického ministra financí Stevena Mnuchina. Podle něj si trhy zvykly, že čínská vláda podporuje kurz své měny a pokud by tak přestala činit, mohlo by to být vnímáno jako záměrná snaha o oslabení kurzu renminbi. Jenže americká cla nyní poškozují čínskou ekonomiku a tamní vláda právě proto nemá důvod utahovat svou politiku a bránit vyšší kurz měny.Americká vláda ale podobné vazby ignoruje včetně toho, že „dolar má řadu důvodů pro posilování“. Patří mezi ně relativně lepší výkonnost americké ekonomiky a následně vyšší sazby v USA, k čemuž významně přispělo i „nesmyslně načasované zvýšení rozpočtových deficitů“. Americká vláda prostě chce, aby dolar slábl a ostatní měny posilovaly a tak v rámci řady kroků také zpřísnila kritéria, podle kterých se posuzuje, zda některá země manipuluje se svým měnovým kurzem. Například přebytek běžného účtu byl v rámci těchto kritérií snížen z 3 % HDP na 2 % HDP , takže „do sítě nyní spadne dlouhá řada zemí“.Sobel poukazuje na to, že podhodnocení kurzu nějaké měny může být jen odvrácenou stranou mince silného dolaru , jehož kurz táhne nahoru politika americké vlády a ekonomická situace v zemi. Je tak otázkou, zda v takovém případě mají být na zemi s nízkým měnovým kurzem uvalovány sankce stejně jako na ty, které se svou měnou skutečně manipulují. A americká vláda by se každopádně měla „nejdříve podívat do zrcadla a zkoumat svou vlastní politiku“. Pokud bude přidávat k současnému obchodnímu konfliktu další a další, neprospěje ani sama sobě, o zbytku světové ekonomiky nemluvě.Zdroj: FTAlphaville