ČEZ a financování pro výstavby nových jaderných bloků - Dana Drábová ( video online )

Do konce roku by podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) měl stát uzavřít smlouvu se společností ČEZ , která by umožnila získat výhodné financování pro výstavbu nových jaderných reaktorů. Investory stavby budou dceřiné společnosti ČEZu . Jak výrazně se tímto rozhodnutím přiblížila stavba nových bloků? Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se ptá moderátor Jan Bumba.