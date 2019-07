Měli by mít učitelé nárok na roční studijní volno? | Pro a proti (Video)

Učitelé by mohli mít jednou za 10 let právo na rok tvůrčího volna. Navrhuje to hnutí STAN. Zkomplikoval by tzv. sabatikl už tak dost napjatou personální i finanční situaci ve školství? Moderátorka Karolína Koubová se ptá ředitelky pražského gymnázia Nad Štolou a ředitelky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové a spoluautorky návrhu poslankyně STAN Věry Kovářové.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus