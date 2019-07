Davies: Brexit se blíží a s ním i riziko vážnější recese

Investor a ekonom Gavyn Davies na stránkách FT tvrdí, že „ekonomická data ukazují na další slabost ve výrobním sektoru většiny vyspělých zemí včetně Německa, jehož růst je nyní negativní“. Jedna vyspělá země ale čelí většímu riziku recese než ostatní. Tou je Velká Británie, kde dochází k propadu ekonomické aktivity s tím, jak se blíží další termín brexitu.



Podle modelu investiční společnosti Fulcrum nyní ekonomická aktivita v britské ekonomice klesá o 0,8 %, zatímco ještě v polovině května rostla o 1 %. Částečně je to dáno obecným vývojem v průmyslu tak jako v dalších zemích. Nicméně v této zemi se přidávají dva další faktory, které souvisejí s brexitem. První z nich je dán útlumem investic, který byl patrný hned po hlasování o brexitu. A druhý souvisí se snahami předzásobit se před prvním termínem brexitu. S tím, že nyní se ono předzásobení projevuje na ekonomické aktivitě negativně.





Podle Daviese není jasné, jak se tyto dva „přechodné“ faktory budou dál vyvíjet, ale „v podstatě není pochyb, že průmysl se již dostal do recese“. Otázkou je, v jakém stavu se nachází zbytek ekonomiky . I zde se zdá, že ekonomická aktivita prochází útlumem, za jeden ze světlých bodů považuje investor trh práce . Jeho odolnost může být až překvapivá, a to zejména s ohledem na to, jak negativně se vyvíjí podnikové investice . Rozdíl mezi investicemi a vývojem na trhu práce lze možná vysvětlit tím, že firmy jsou ochotny riskovat příliš vysoký počet zaměstnanců, ale ne výdaje na dlouhodobé investiční projekty. Pokud se ale bude situace v ekonomice i nadále zhoršovat, podle Daviese se nakonec projeví také na zaměstnanosti Davies tvrdí, že trhy nyní dospěly k názoru, že Bank of England s více než 50% pravděpodobností sníží sazby s cílem „pojistit ekonomiku“ před dalším zhoršením její situace. „Takový krok by byl moudrý rovněž v případě hladkého brexitu , protože i mírná recese by mohla vážně narušit situaci na trhu práce ,“ píše investor. Pokud by přesto došlo k vážnému propadu, měla by zasáhnout fiskální politika, ale tu by mohly blokovat obavy z výrazného růstu rozpočtových deficitů a růstu inflace Zdroj: FT