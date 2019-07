Fed sníží sazby. Trhy však ignorují zásadní věc

Včerejší vystoupení guvernéra americké centrální banky Powella před Kongresem přineslo poměrně jasný signál – Fed je připraven snižovat sazby, a zřejmě se tak stane již v červenci. Trhy tento krok očekávají již delší dobu. Avšak vinou jejich soustředění se výhradně na komentáře k sazbám jim uniká jedna zásadní věc. A právě proto si myslíme, že jsou aktuální tržní očekávání přehnaná.

Klíčové pasáže Powellova projevu, které i nás přesvědčily, abychom očekávali snížení sazeb již v červenci, jsou tři:

Inflace zůstává nadále utlumená. Hrozí, že rizika slabého tempa růstu cen se mohou nakonec potvrdit jako dlouhodobá až trvalá. Nejistoty spojené s obchodními spory a se zpomalením globální ekonomiky nevymizely. Naopak, v uplynulých měsících narůstají, a stále tak zatěžují americkou ekonomiku a její další výhled. Mnozí členové měnového výboru – zejména vinou trvajících nejistot zatěžujících výhled ekonomiky – spatřují důvody pro o něco uvolněnější podobu americké měnové politiky.

V rámci Fed Minutes nás zaujaly dvě věci, přičemž jedna z nich v podstatě zazněla již od Powella:

Mnozí centrální bankéři spatřují důvody pro o něco více akomodativní měnovou politiku. Několik centrálních bankéřů uvedlo, že v brzké době bude zřejmě potřeba preventivně snížit sazby. Tento krok by podle nich pomohl změkčit efekty případných budoucích šoků v americké ekonomice.

Tyto body poměrně jasně naznačují, že se Fed přikloní k preventivnímu snížení sazeb, a to raději dříve než později. Na druhou stranu, zazněla i slova vyznívající mnohem více optimisticky. Powell například uvedl, že americká ekonomika si během první poloviny roku vedla slušně. Spotřeba domácností po poklesu z prvního čtvrtletí opět vzrostla, což podporuje síla trhu práce, navíc finanční podmínky stále nahrávají pokračujícímu růstu. I proto se Fed drží základního scénáře prognózy trvajícího solidního růstu, silného trhu práce a posunu inflace směrem k inflačnímu cíli na 2 %.

Zdá se nám, že trhy slyšely spíše na komentáře k sazbám spojené se sílící nejistotu výhledu a s poklesem inflačních tlaků a očekávání. Tomu se samozřejmě nelze divit. Avšak při pohledu na dosavadní data z americké ekonomiky a s trochou optimismu, že si USA a Čína nakonec uvědomí škodlivost obchodní války, nám tržní očekávání přijdou stále přehnaná.

Trhy aktuálně očekávají snížení amerických sazeb o 70 bazických bodů do konce letošního roku. Během příštích 12 měsíců by pak měly klesnout o více než 90 bodů. Podle nás dojde letos na dvoje snížení o 25 bazických bodů, a to v červenci a poté v září. Následně bude záležet na tom, jak Fed vyhodnotí aktualizovanou prognózu, s čímž souvisí zejména zmiňované nejistoty výhledu v čele s obchodními spory.

Obchodní vyjednávání mezi USA a Čínou jsou sice po setkání amerického a čínského prezidenta na sjezdu skupiny G20 postavena na o něco pozitivnějších základech, avšak vinou absence detailnějších informací jsou stále velmi obtížně čitelná. Zapomínat nesmíme ani na ostatní země, se kterými by se USA mohly dostat do konfliktu. Možné je zmínit zejména Japonsko, EU, případně Indii.

Během dnešního dne budou trhy dále vyhodnocovat komentáře z Fedu. Dolar má po včerejším oslabení tendenci část umazávat. Dnes do hry vstoupí další vystoupení Powella tentokrát před bankovním výborem Senátu. Zveřejněna bude americká inflace za červen a v Evropě zápis z červnového zasedání ECB. Právě ten by mohl kurz eurodolaru lehce „rozházet“, jelikož i u evropské měnové autority se očekává, že dalším krokem manipulace se sazbami bude jejich snížení.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1271 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,92 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1186 do 1,1254 EURUSD.*

Holubičí Fed podpořil měny rozvojových trhů. Vůči dolaru dnes nejvíce sílí jihoafrický rand, rumunská a bulharská měna, polský zlotý a nakonec česká koruna. Vůči euru domácí měna naopak slábne, a to směrem k hranici 25,60 EURCZK.

Dnes bude zveřejněna inflace za červen. I přesto, že jde o trhy ostře sledované číslo, nečekáme, že by výrazněji změnilo očekávání ohledně vývoje měnové politiky České národní banky. Nadále tak počítáme s tím, že ČNB letos ponechá své sazby beze změny.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,59 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,52 až 25,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,70 až 22,85 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.