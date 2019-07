Avast zváží akvizice k další expanzi

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

V úvahu připadá jak posílení v segmentu spotřebitelského antiviru, tak posílení pozice u firemních zákazníků. Podle Vlčka má nyní Avast podíl na celosvětových tržbách ze spotřebitelského antiviru cca 15 %, přičemž je podle něj realistické zvýšit podíl na 20 – 25 %. Firemní klientela je zatím pro Avast relativně menším byznysem a podle Vlčka může akvizice pomoci zlepšit přístup k takovým zákazníkům. Avast má podle svého šéfa na akvizice dostatek hotovosti, ovšem pokud by mělo dojít na významnou, „transformativní“ akvizici, mohla by se financovat i dluhem nebo vydáním nových akcií Avast také připravuje nové produkty pro tzv. Internet of Things a pro přístroje fungující na 5G sítích. Podle Vlčka kybernetická bezpečnost neustále roste na významu, což je pro Avast pozitivní. Rozhovor považujeme za neutrální.