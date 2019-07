Avast: CEO Vlček vidí příležitost v korporátním segmentu

Generální ředitel Avastu Vlček v rozhovoru uvedl, že společnost bude pokračovat v dalších akvizicích, jelikož příchod 5G otevírá nové možnosti. Mimo to by společnosti mohl v dalším růstu pomoci i vstup do korporátního segmentu. Kdyby Avast uviděl příležitost k velké transformativní investici, tak by si mohl půjčit peníze, případně i naředit akcie. Podíl společnosti na spotřebitelském trhu se nyní pohybuje těsně pod 15% a zvýšení tohoto podílu na 20 či 25 % zní dle CEO „poměrně realisticky“. (Bloomberg)



Tržby Avastu jsou v současné době tvořeny z přibližně 90% spotřebitelským segmentem, a proto by společnost ráda rostla v segmentu malých a středních podniků (zbylých 10% tržeb). Vstup do rychlejšího (ale vysoce konkurenčního) korporátního segmentu by mohl poskytnout další dlouhodobé vyhlídky růstu. Společnost generuje solidní FCF a její zadlužení po akvizici AVG pomalu klesá, takže si Avast může dovolit relativně velké M&A bez navýšení kapitálu.

Petr Bártek, analytik České spořitelny