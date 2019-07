Fed slíbil snížení sazeb v červenci. Jak dlouho ještě ekonomika USA poroste? Další dekádu nebo příští rok recese?

Jerome Powell, šéf Fedu, včera řekl, že ekonomika čelí nižší inflaci a obchodním válkám. Zápis z jednání Fedu ukázal, že mnoho členů FOMC považuje další uvolnění měnové politiky v krátkodobém horizontu za dostačující, aby vykompenzovaly tato rizika. Několik členů FOMC navíc považuje brzké snížení sazeb za dobrý krok ve stylu risk managementu = sice se nic neděje, ale mohlo by a rizika jsou vychýlená tímto směrem. Samozřejmě, že někteří členové nesouhlasí s tímto pohledem, ale zpráva finančnímu trhu byla doručena: dolar slabší, akcie nahoru, S&P 500 poprvé nad hranicí 3000. Powell taky včera odmítnul, že by chtěl odstoupit, pokud by jej k tomu Trump vyzval. Dnes bude mít vystoupení (= masáž pokračuje) celá řada členů FOMC.



Ještě k USA: tato expanze se už stala nejdelší po druhé světové válce. Trvá více než deset let. Přitom průměrná délka expanze je pouze pět let. Nicméně průměr je v tomto případě zavádějící. Proč? Graf ukazuje, že délka cyklu má velký rozptyl. Takže pokud bychom chtěli s 95 procentní pravděpodobností říci, jak dlouho bude expanze trvat, tak bychom řekli -0,7 roku až +10,5 let. Uznáte, že tohle nechcete slyšet. A že není možné, aby expanze trvala další pár let? Možné to je. Například Austrálie zažila poslední recesi v roce 1990/91. Ano, od té doby roste neuvěřitelných 28 let.

Neříkám, že něco podobného se stane i v USA. Ale jen proto, že něco trvá dlouho, neznamená, že se to musí změnit. Nás mate, že mnoho věcí takto funguje. Například lidský život: čím déle žiji, tím je pravděpodobnější, že příští rok umřu.

Nicméně v případě ekonomických cyklů to tak nefunguje, jak ukazuje obrázek. Minimálně po druhé světové válce. Když se totiž podíváme na ekonomické cykly ve vyspělých ekonomikách a jak s časem roste pravděpodobnost recese, tak zjistíme, že před druhou světovou válkou už po pěti letech byla pravděpodobnost recese do měsíce už na 25 procentech. Ale po druhé světové válce ani po deseti letech se nevyšplháme na pravděpodobnost pěti procent. Samotný čas už není dobrý prediktorem recese. Tím jsou nerovnováhy, ekonomické šoky, politické rozhodnutí…





Navíc expanzi mělo tendenci ukončit přehřívání ekonomiky. To v USA nevidíme: inflace, růst mezd neindikují přehřátí ekonomiky. Dále, průměrný růst v této expanzi je výrazně nižší, než byl průměrný růst v těch předchozích (viz obrázek s délkou expanzí). Intuitivně máme pocit, že už to trvá dlouho a konec se blíží, ale data tak přesvědčivá nejsou.

Obchodní války 'update': Trump nařídil vyšetřování francouzského návrhu na zavedení nové daně na technologické giganty. Jde o 3% na příjmy vytvořené uvnitř Francie a zasáhne cca 30 firem, samozřejmě mnoho z nich je z USA. Francouzský parlament bude o dani hlasovat dnes. USA by mohly oplatit zvýšením cel na francouzské produkty.

David Navrátil, makroanalytik České spořitelny