Jerome Powell akciovým trhům stopku nevystavil (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Kofola kupuje firmu Espresso, distributora kávy značky Café Reserva a čajů značky Dilmah.

Šéf Avastu Ondřej Vlček mluvil o budoucím směřování firmy.

Evropské akcie by měly zahájit růstem.

Spojené státy dnes zveřejní červnové spotřebitelské ceny. V Evropě budou k dispozici stejné statistiky v Německu a Francii.

Výsledky hospodaření dnes reportuje aerolinka Delta Air Lines.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 si v průběhu včerejšího obchodování poprvé v historii vyzkoušel, jak chutná magická hranice 3000 bodů. Přesto nakonec středeční seanci uzavřel pod touto hranicí i pod svým dosavadním rekordem, kterého dosáhl před týdnem, když si polepšil o necelé půl procento. Podobně na tom byl průmyslový Dow Jones, jenž nakonec přidal 0,3 %. Technologický Nasdaq vystoupal o tři čtvrtě procenta. Za růstem akciových indexů stálo včerejší vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella, který utvrdil trhy na základě zpomalující globální ekonomiky v ochotě snižovat úrokové sazby. I zápis z posledního zasedání FOMC naznačuje, že jsou centrální bankéři připraveni uvolňovat měnovou politiku.

Rovněž akcie v asijsko-pacifickém regionu míří nahoru. Přes jedno procento přidávají tituly obchodované v Jižní Koreji nebo Hongkongu. Ostatní burzy si odnášejí zisky do půl procenta.

Kofola ČeskoSlovensko

Skupina Kofola včera oznámila akvizici distributora kávy značky Café Reserva a čajů značky Dilmah, pražskou firmu Espresso. Cena transakce zveřejněna nebyla. Akvírovaná společnost má roční obrat 93 mil. CZK a 32 zaměstnanců. Dle šéfa Kofoly Jannise Samarase je tato akvizice vstupenkou na trh s kávou, u kterého vnímá velké synergie s dosavadním gastro portfoliem a významné rozšíření stávající nabídky nealkoholických nápojů a bylinkových čajů.

Rozšíření portfolia je vítaným krokem, na druhou stranu vzhledem k velikosti společnosti nebude mít akvizice zásadní vliv do hospodaření celé skupiny. Tržby Kofoly vloni činily 7,12 mld. CZK.

Avast

Dle nového šéfa Avastu Ondřeje Vlčka bude společnost pokračovat v expanzi skrz další akvizice. Velký potenciál vidí v současné výstavbě vysokorychlostních sítí 5G, které nabízejí prostor pro rozvoj internetové ochrany. Zároveň zmínil, že Avast má problémy se získáváním nových korporátních klientů, a proto by se chtěl soustředit na akvizice někoho, kdo by dal firmě možnost růst i v tomto segmentu. Avast má dostatek hotovosti na akvizici menší společnosti, ale nevidí problém ani v akvírování velkých firem, které by mohly zásadněji změnit stávající portfolio nabízených služeb a zákazníků. Takovou akvizici by mohl financovat externími zdroji, zmínil dokonce i možné rozředění podílů stávajících akcionářů.

Představené uvažování managementu ohledně dalšího rozvoje společnosti nám přijde smysluplné, a to zejména s ohledem podpořit svoje aktivity v korporátním segmentu a diverzifikovat tak portfolio svých služeb. Možnost naředění podílů stávajících akcionářů, které by proběhlo skrz vydání nových akcií, je pro nás poměrně silným komentářem a bylo by v takovém případě zapotřebí velmi korektní komunikace ze strany managementu ohledně potenciálního akvírovaného cíle. Bez ní by mohly mezi investory vzniknout určité obavy ze snížení stávajícího podílu na rozhodování a ziskovosti firmy.