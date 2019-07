Rozbřesk: Powell zacementoval očekávání na červencovou redukci úroků Fedu

Vypadá to, že alespoň nějaký čas by mohl Powellův Fed dělat prezidentu Trumpovi radost. Včerejší vystoupení šéfa americké centrální banky v americkém Kongresu totiž vyznělo jako srozumitelný signál toho, že se oficiální úrokové sazby budou snižovat již na konci tohoto měsíce. Fed tak bude fakticky negovat na poslední zvýšení úrokových sazeb, provedené v prosinci minulého roku, které prezident Trump označoval za zásadní chybu.



Z Powellova včerejšího vystoupení jasně vyplývá, že Fed pod jeho vedením hodlá udržet expanzi americké ekonomiky při životě, přičemž avizované uvolnění měnové politiky je třeba chápat jako pojistku proti rizikům, které by mohly hospodářský růst v USA ohrozit. Mezi ně Powell řadí obchodní válku (s Čínou), nedořešený brexit a také možné tahanice ohledně prodloužení stropu pro objem vládního dluhu USA. Posledně jmenovaná kauza přitom zřejmě přijde na přetřes v průběhu září, kdy se kongresmani vrátí z letních prázdnin.





Jestliže červencové snížení úroků Fedu (o 25 bazických bodů) se zdá být hotovou věcí, tak ani zdaleka není jasné, co přijde poté. Trh má sice v tomto ohledu poměrně jasno, neboť počítá s dalším snížením úroků v září, resp. celkově s poklesem sazeb až o 100 bodů, avšak je otázkou, jestli zhoršení hospodářského výhledu bude opravdu tak markantní, že bude vyžadovat tak agresivní uvolnění měnové politiky. Téma obchodních válek s námi zřejmě zůstane hodně dlouho a bude zvyšovat hospodářskou nejistotu, avšak redukce sazeb by měla ekonomice pomoci, přičemž prvními indikátory, kde by to mohlo být vidět, by mohly být indexy podnikatelského sentimentu, jež Powell uváděl jako důkaz toho, že se americké ekonomice vede aktuálně hůře. V posledním kvartále tohoto roku to však již může vypadat lépe.V kontextu toho, co jsme od Powella včera slyšeli, tedy vypadá náš revidovaný výhled pro oficiální úrokové sazby následovně: po červencovém snížení o 25 bazických bodů přijde ještě jeden takový krok i v polovině září. Poté si dá Fed delší vyčkávací pauzu, která se může protáhnout až do prezidentských a parlamentních voleb plánovaných na listopad 2020. Koruna včera dál pozvolna ztrácela a v odpoledních hodinách dokonce testovala hranici 25,60 EUR/CZK . Umazala tak veškeré své červencové zisky a vzdálila se rovněž od úrovně prognózované centrální bankou. Dnešní inflační číslo jí zřejmě rovněž žádnou podporu neposkytne, protože jen stěží může změnit vyčkávací postoj ČNB . Na druhou stranu se samotná centrální banka, vzhledem ke stávajícím změnám vnějšího prostředí, slabší úrovní koruny nenechá nijak znervózňovat.Potvrzení červencového snížení sazeb ze strany šéfa Fedu Powella mělo na eurodolar učebnicově pozitivní dopad, byť ztráty dolaru nebyly nijak dramatické. Powell si dnes své vystoupení v Kongresu zopakuje, byť tentokrát v dolní komoře. Výraznější reakci trhu tentokrát neočekáváme. Spíše než Powellovo repete by trh mohl zajímat výsledek americké jádrové inflace za červen a to zejména, pokud by byla nižší, než trh očekává (2,0 % meziročně). Eurodolar by rovněž mohl sledovat vystoupení dalších členů FOMC (zejména Williamse). Brent si včera připsala k dobru téměř pět procent, které katapultovaly její cenu až nad 67 USD /barel. Takto prudký růst cen reflektuje v prvé řadě nad očekávání silný pokles zásob surové ropy ve Spojených státech v rozsahu 9,5 mil. barelů. Býčí sentiment nicméně umocňuje rovněž nástup hurikánové sezóny v USA z obavy z první větší bouře, v důsledku které byla omezena produkce na téměř třetinu vrtných plošin v Mexickém zálivu.Dnes bude pozornost trhu upřena na pravidelný měsíční report kartelu OPEC, první po oficiálním prodloužení těžebních škrtů. Ty by měly minimálně pro tento rok v očích kartelu zajistit rebalancování trhu, tj. vyrovnání nesouladu mezi nabídkou a poptávkou.