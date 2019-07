Benzín a nafta v ČR teď budou zdražovat, kvůli Íránu, snižování úroků v USA a slabší koruně

Ceny pohonných hmot v ČR brzdí ve svém poklesu. V uplynulých sedmi dnech zlevnil litr benzínu Natural 95 pouze o dva haléře na průměrnou cenu rovných 33 korun. Cena litru nafty se pak snížila o pět haléřů na 32,07 koruny. Pohonné hmoty jsou tak nejlevnější od přelomu letošního dubna a května. Prodejci pohonných hmot zatím příliš nevyužívají probíhající vrcholné motoristické sezóny k navyšování marží, brání jim v tom silná konkurence v sektoru.



Od konce května, resp. začátku června zlevnila nafta, resp. benzín o zhruba 70 haléřů na litr. V dalším výraznějším poklesu cen pohonných hmot však zabrání vývoj na světovém trhu s ropou. Cena ropy Brent se dnes ráno středoevropského času vyhoupla na nejvyšší úroveň od konce letošního května, barel se nyní prodává za více než 67 dolarů.



Aktuální nárůst cen ropy je bezprostředně způsoben zejména situací v Mexickém zálivu. Pracovníci byli z tamních ropných plošin odvoláni na pevninu z důvodu hrozícího hurikánu, což způsobuje výpadek třetiny produkce v celé oblasti. Na růst cen ropy ale působí i vlivy, které nejsou jen přechodného rázu. Jedná se o rychlejší než očekávané snižování amerických ropných zásob, které pokračuje už čtvrtým týdnem. Zásoby se aktuálně ocitly na nejnižší úrovni za poslední takřka tři měsíce. K růstu cen ropy ale zásadně přispívá také rétorika americké centrální banky, která zřetelně signalizuje snížení základní úrokové sazby už na svém zasedání koncem července. Jednalo by se o první snížení sazeb od roku 2008 a na trhy by vehnalo alespoň na nějakou dobu vlnu optimismu, což by podnítilo i poptávku po ropě.



Zdražování ropy navíc nahrává napětí kolem Íránu. Americký prezident Donald Trump hrozí Teheránu dalšími sankcemi, což by mohlo způsobit dodatečné výpadky dodávek ropy.



V příštím týdnu tak lez čekat stagnaci, či dokonce mírný vzestup cen pohonných hmot v ČR. K ukončení několikatýdenního poklesu cen pohonných hmot v ČR přispívá také současné opětovné oslabování koruny vůči dolaru, které započalo s příchodem července, kdy skončil poměrně citelný červnový vzestup koruny vůči americké měně.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND