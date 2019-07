Politici schválili navýšení rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek se navýší o 80.000 Kč

Ke shodě na navýšení rodičovského příspěvku došlo napříč celým politickým spektrem, souhlasili všichni zákonodárci. Ač jim čtení návrhu trvalo o den déle, než avizovali, nakonec vše dospělo ke zdárnému schválení. V úterý totiž jednání zablokovala opozice svými dlouhými projevy k daňovému balíčku. Ministryně financí Alena Schillerová však dopředu slíbila, že pokud se navýšení rodičovské neprojedná do konce tohoto týdne, tak svolá mimořádnou schůzi. Rodičovský příspěvek by se měl od roku 2020 zvýšit o 80.000 Kč. Rodičovská bude tedy ze současných 220 tisíc navýšená na částku 300 tisíc korun. Maminky dvojčat a vícerčat budou mít podle platné legislativy nárok na 1,5 násobek, tedy na 450 tisíc korun.

Polepšit by si měly nejen rodiny s novorozenci, ale i s dětmi do 4 let

Nárok na zvýšení rodičovského příspěvku budou mít všechny děti do 4 let věku, které budou pobírat aktivně rodičovský příspěvek k datu 1.1.2020. Zda vyčerpají celou částku 80.000 Kč nebo pouze její poměrnou část záleží na více faktorech. Jedním z nich je věk dítěte, druhým vyměřovací základ z předchozího zaměstnání. Záleží tedy na počtu měsíců, které dítěti zbývají do čtvrtých narozenin. Politické strany se dlouho nemohly dohodnout, koho by se mělo navýšení rodičovské vlastně týkat, zda všech dětí do 4 let či nikoliv. Na všechny tyto děti však nejsou peníze, tak politici došli ke kompromisu pro všechny aktivně pobírající děti k 1. lednu příštího roku.

Politické strany se původně několik měsíců nedokázaly dohodnout

Původní slib o navýšení rodičovské padl na sociálních sítích od ministryně Maláčové již minulý rok na podzim, neměla však nic dohodnuté s koaličním partnerem. V březnu se poslanci dohodli na navýšení rodičovského příspěvku jen pro děti narozené po datu 1.1.2020, což přineslo vlnu nevole od naštvaných rodičů.

Začaly se zakládat skupiny na sociálních sítích a podepisovat petice, největší váhu měla skupina na Facebooku pod názvem „Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!“ s několika tisíci fanoušky. Aktuálně jich má skupina 71.147 tisíc. Zakladatel a moderátor skupiny pan Martin Štros měl několik jednání s politickými stranami, kde argumentoval za rozhořčené maminky malých dětí.

Nakonec vláda přislíbila kompromis v dnešní podobě. Tedy, že navýšení rodičovské se bude týkat všech aktivních rodičovských příspěvku k datu 1.1.2020. Pro všechny děti do 4 let peníze nezbyly, kromě rodičovské vzrostla totiž i penze o 900 korun měsíčně.

Maminky jsou už unavené z dlouhých tahanic o navýšení rodičovské

V momentě, kdy začali zákonodárci projednávat daňový balíček a navýšení rodičovského příspěvku, opět začaly nabírat diskuze na sociálních sítích na obrátkách. Maminky se rozdělily do několika táborů, jeden z nich byl optimistický a věřil, že k navýšení opravdu dojde, druhý už byl skeptičtější a s ničím raději nepočítal. Maminky psaly, že raději s navýšením nepočítají, pokud nastane, tak budou ale mile překvapené. V třetím názorovém táboře se nacházely naštvané maminky, které už měly všeho dost a z několikaměsíčních tahanic politiků byly unavené. Z této skupiny padalo nejvíce nadávek na současnou politiku a velká nedůvěra, že to ještě dobře dopadne!

Jak to teď bude? Mají si maminky chodit na úřad práce žádat o navýšenou částku?

Kromě odsouhlasení návrhu o navýšení rodičovského příspěvku poslanci předkládali i další pozměňovací návrhy. Ty se týkaly pravidelné valorizace rodičovské nebo možnost pobírání rodičovského příspěvku prarodiči, jež zastávají péči o dítě, aby mohli chodit rodiče dál do práce. Novela o navýšení rodičovské obsahuje i změny v počtu hodin, jež mohou rodiče dávat děti do školek a jeslí a nepřijít tak o rodičovský příspěvek, změnit by se měla ze současných 46 hodin na 92 hodin měsíčně, tedy o dvojnásobek. Rodiče dětí by si zatím neměli nic vyřizovat, nic není finálně schváleno. Novela ještě musí projít senátem a podepsat ji musí i prezident. Finální schválení se očekává na podzim. Aktuální dění kolem novely můžete sledovat na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=490.

Tip! Novela ještě není finálně schválena, ale neočekává se, že by zákon neprošel. Pokud víte, že máte dítě do 4 let věku a rodičovský příspěvek vám bude končit už v letošním roce, můžete si jej prodloužit na Úřadu práce do příštího roku, abyste o nárok na navýšenou částku nepřišli. Měnit délku rodičovského příspěvku můžete každé 3 měsíce.

