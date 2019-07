Closing Bell & výhled na 11. 7. – podpoří čtvrteční data šance na snížení sazeb?

Středeční vývoj trhů byl pozitivní a hlavní indexy končily s mírnými zisky. Dow Jones si připisoval tři desetiny procenta, Nasdaq více než půl procenta.

Dnešek byl prvním dnem Powellova vystoupení před bankovním výborem. Powell byl ve svém vystoupení umírněný a poukázal na ekonomická rizika pramenící z nejistot vedených nevyjasněnými obchodními vztahy s Čínou, zpomalující růst ekonomiky i investic. Dále pak zmínil stále nízkou inflaci i přes solidní trh práce, který však zatím vede jen k mírnému růstu mezd. Právě nízká inflace by mohla vést ke snížení úrokových sazeb na zasedání centrální banky v závěru tohoto měsíce, i když Powell opět naznačil, že rozhodnutí může být ovlivněno důležitými daty, která budou do zasedání ještě zveřejněna.

Ropa dnes posílila k ceně 60 USD za barel díky dalšímu reportovanému poklesu zásob komodity i díky očekávané možnosti snížení úrokových sazeb, které by mohlo podpořit spotřebu.

Zítra budou zveřejněna inflační čísla ve formě indexů spotřebitelských cen, ze kterých bude trh dále usuzovat na pravděpodobnost zásahu FEDu do úrokových sazeb. Kromě toho bude druhým dnem pokračovat Powellovo slyšení a vystoupí také další členové výboru centrální banky.

