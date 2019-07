Volkswagen : Konec legendy, z montážní linky sjel úplně poslední Brouk

Německá automobilka se rozhodla ukončit výrobu legendárního Brouka. Poslední vůz tohoto modelu dnes po 80 letech opustil výrobní linky v mexické Pueble. Nejdéle vyráběný vůz bez změny designu a jedno z nejprodávanějších aut na světě má za sebou bohatou historii.

Beetle, Käfer, Buba nebo Chrobák - čtyři různá slova označující autíčko, jehož historie se začala psát v nacistickém Německu v roce 1938. Hitler chtěl lidový vůz dostupný všem obyvatelům Říše. Pod taktovkou rodáka z Vratislavic nad Nisou Ferdinanda Porscheho tak vznikl legendární Volkswagen Brouk.

Vůz, jehož design částečně kopíruje československou Tatru T97, se ale pořádně proslavil až po skončení druhé světové války. Miliontý Brouk sjel z výrobní linky v německém Wolfsburgu v roce 1955. Rekordní prodej firmě zajistila i masivní reklama. Ve spotu z 50. let třeba výrobce neváhá pustit auto ze srázu, aby dokázal, že je bezpečný.

Největší slávu si ovšem tohle autíčko vydobylo za velkou louží. V roce 1968 tam směřovalo neuvěřitelných 40 procent veškeré roční produkce, což je přes 560 000 vozů. Oblibu si tehdy auto s typickými oblými tvary, stupačkami a motorem vzadu získalo hlavně mezi květinovými dětmi v americké komunitě hippies.

Poslední vůz klasického vzhledu sjel z výrobní linky v roce 2003 v Mexiku. Od roku 2011 se začal vyrábět ve své nové podobě. Teď montážní linky v mexické Pueble opouští nadobro. Právě Mexiko je zemí, kde staré modely slavného brouka zahlédnete poměrně často. A proč právě brouci? Pro úzké ulice v kopcích jsou prý jako stvoření.

"Vypadá to, jako kdyby se narodili pro jízdu do kopců. Ty staré se nahoru dostanou bez problémů. Lidé prostě vědí, že se jimi bezpečně dostanou do cíle," popsal taxikář Adrián Martínez.

Tisíce vozů se prohání i po České republice a ze silnic díky nadšeným sběratelům jen tak nezmizí. Až dodnes se ve světě prodalo více než 21 milionů originálních brouků, což z tohoto legendárního autíčka dělá světového rekordmana v počtu vyrobených kusů.