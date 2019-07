Powell signalizuje připravenost Fedu snížit sazby, dle Morgan Stanley prudce. S&P 500 nad 3.000 body

AKTUALIZOVÁNO O MINUTES FEDU: Vůči tempo ztrácející americké ekonomice je potřeba uplatnit silný zásah měnové politiky. Fed v červenci sníží sazby o 50 bazických bodů, soudí v čerstvé analytické zprávě Morgan Stanley. A jejich postoj potvrzují první slova šéfa Fedu Jeroma Powella v americkém Kongresu. Tam Powell v úvodu slyšení řekl, že mix rizik pro americkou ekonomiku, zvolnění podnikatelských investic i napětí v mezinárodním obchodě zakládá důvod k tomu, aby Fed snížil sazby už nyní v červenci. Ve 20:00 zveřejněný záznam z červnového jednání měnového výboru FOMC amerického Fed pak ukázal, že několik členů vnímá narůstající intenzitou důvody pro brzké snížení sazeb, avšak celková situace v červnu tak ještě nevyzněla.

Powell v Kogresu

„Inflační tlaky zůstávají utlumené, nejistoty plynoucí z mezinárodního obchodu a obavy o sílu světové ekonomiky se ale promítají do výhledu pro ekonomiku americkou,“ poznamenal Powell v Kongresu.

„Nejistoty ohledně budoucího výhledu v uplynulých měsících narůstají. Momentum několika hlavních světových ekonomik ochablo a tato slabost může dopadnout na ekonomiku americkou. Nadto, vyřešena musí být řada politických otázek, včetně vývoje obchodu, dluhového stropu nebo brexitu,“ poznamenal také Powell.

Představitelé Fedu na svém červnovém zasedání signalizovali, že by tyto obavy mohly být důvodem ke snížení sazeb, a "od té doby se na základě přicházejících dat a dalšího vývoje zdá, že výhled Spojených států nadále tíží nejistota ohledně obchodního napětí a obavy o sílu globální ekonomiky," uvedl Powell.

Morgan Stanley: -50 bps v červenci

Uvolnění měnové politiky Fedu již nyní v červenci, na dvoudenním jednání měnového výboru 30. a 31. července, a to zřejmě o 50 bazických bodů, přijde podle analytiků banky Morgan Stanley přesto, že konec minulého týdne přinesl silný report z amerického trhu práce.

„Očekáváme rychlý a silný zásah směrem ochrany americké ekonomiky před poklesem. To znamená snížení sazeb o 50 bazických bodů tento měsíc,“ napsali analytici Morgan Stanley, které cituje Bloomberg. „Očekáváme, že se další kolo uvolňování měnové politiky rozvine do síly a očekáváme výraznější odezvu centrálních bank, než s jakou nyní počítá trh. Obnovu kvantitativního uvolňování Evropskou centrální bankou očekávají analytici Morgan Stanley s „vyšší pravděpodobností, než je současný konsensus trhu“.

Současný konsensus na trhu počítá v letošním roce se snížením sazeb na průměru o 64 bazických bodů. To je méně proti dvěma týdnům zpět, kdy to bylo 80 bodů, uvádí Bloomberg. Takzvaný FedWatch Tool americké burzy CME Group, který sleduje očekávání analytiků a ekonomů pro vývoj sazeb Fedu, nyní červencovému snížení sazeb připisuje již 100% pravděpodobnost. Většina z analytiků - 81,7 % - sází na pokles o 25 bazických bodů, menšina silou 18,3 % a to včetně názoru Morgan Stanley očekává pokles sazeb o 50 bazických bodů.

Americký dolar vidíme na slovech Jeroma Powella postupně oslabovat od hladiny 1,1220 k úrovni 1,1260 EURUSD. Americký dolar oslabil také vůči koši měn, nejprve akciové futures a následně obchodování na Wall Street se posunulo do kladných hodnot a indexy Nasdaq i S&P 500 postupně na nová maxima, v případě indexu S&P 500 nad hladinu 3000 bodů. Akciové trhy v Evropě vstupovaly do dnešního obchodování s mírnými ztrátami, opatrnost předcházela právě očekávanému vystoupení šéfa Fedu Powella a zveřejnění zápisu Fedu. Indexy se v průběhu dne dokázaly vymanit z mělké ztráty a obchodovat převážně s mírnými zisky.

Záznam z červnového jednání Fedu

Dnes ve 20:00 byl publikován zápis z posledního jednání měnového výboru FOMC amerického Fedu. Z toho vyplynulo, že pro několik členů FOMC narůstají důvody pro brzké snížení sazeb, které by bylo v zájmu ochrany americké ekonomiky před možnými budoucími šoky. V červnu však ještě celková situace takovému kroku dle většinového názoru Fedu nenahrávala.

