Souhrn 10.7. - Powell pozitivně nakopnul akciové trhy, snižování dolarových sazeb je zpět ve hře, ropa silně roste, dolar oslabil, BCPP klesla pod taktovkou ČEZ

12.h - Evropa čeká na Powella a výsledky za 2Q, euro silnější, ropa silně roste díky zásobám v USA, BCPP nad nulou, CETV nad 100 Kč

Hlavní zprávy dne

Pražská burza v polovině 28. týdne nedokázala následovat pozitivně laděný evropský vývoj a lehce oslabila.Evropské trhy po nejisté první polovině dne po zprávách o projevu šéfa Fedu posílily. Jerome Powell v připraveném projevu naznačil možnost určitého uvolnění měnové politiky americké centrální banky a to vzaly trhy vesměs jako pozitivní signál pro nástup do pozic.Investoři s napětím vyhlížejí výsledky za 2Q roku. Ty evropské zřejmě nebudou nijak slavné.US trhy reagovaly na projev šéfa Fedu pozitivně. Index S&P 500 se vůbec poprvé v historii dostal nad hranici 3000 bodů. Daří se také technologiím. Euro po projevu šéfa Fedu posiluje vůči dolaru , který se už těší na snižování sazeb. Koruna euru postoupila k hranici 25,6. Ropa dnes silně roste v reakci na mnohokráte zmíněný projev šéfa Fedu a také v reakci na nečekaně silný propad stavu zásob v USA. Agentury API a EIA každý týden zveřejňují své statistiky a odhady na toto téma a prezentované údaje jsou jako jedny z mála dostupných "tvrdých tržních dat" bedlivě sledovány a trhy na ně obvykle náležitě reagují. Pokles stavu zásob byl sice doprovázen dalším růstem produkce, ale to trhům zjevně až tak nevadí. BCPP dnes nedokázala vzdorovat silnějšímu poklesu akcií ČEZu podporované lehkým tlakem na KB, Monetu a O2 . Proti se stavěly z hlavních titulů pouze akcie rakouských bank.Potvrzuje se, že případná realizace dostavby jaderných bloků ČEZu je pro akcie rizikovým faktorem. Pravděpodobnost jeho realizace se opět o něco málo zvýšila, což opačně zvyšuje míru rizika pro samotný titul.Výrazný růst a objem obchodů zaznamenaly akcie CETV podpořené zprávami o zájmu PPF o slovenskou TV Markíza. Akcie CETV se poprvé od začátku roku 2018 dostaly nad hranici 100 Kč Kofola se v pozitivní reakci na oznámenou akvizici posunula nad hranici 300 Kč