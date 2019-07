Market alert: Podpoří výsledková sezóna v USA další růst na Wall Street?

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí startuje na začátku příštího týdne. Další vývoj na akciových trzích neovlivní pouze zveřejněné výsledky, ale také komentáře k hospodaření a výhled společností. Výsledková sezóna bude významným kurzotvorným faktorem v následujících týdnech.

Shrnutí:

Výsledková sezóna v USA začíná v pondělí, dle mediánu odhadu analytiků se můžeme dočkat poklesu zisku

Očekávání jsou relativně nízká, existuje šance na pozitivní překvapení

Index S&P 500 se obchoduje v blízkosti historických maxim

Nízké očekávání

Není vůbec neobvyklé, že očekávání výsledků společností za Q2 jsou docela nízko. Medián odhadu hovoří o meziročním poklesu zisku o 2,6 % (dle Factset). Pokud by měly být historická data odhadu vodítkem, tak by výsledky mohly odhady docela snadno překonat. Pokud se podíváme do historie, tak se v tomto období dařilo v posledních letech odhady překonat o 4 - 6 %. To je hlavním důvodem, proč je třeba brát odhady s rezervou. Do popředí se čím dál více dostávají také komentáře a výhled budoucího hospodaření ze samotných společností. Ty musí často počítat s nejistotou okolo americko - čínských obchodních vztahů nebo dalších kroků Fedu, který se chystá na první snížení sazeb od roku 2008. Některé sektory jsou zvláště citlivé na zahraniční poptávku - hlavně IT a materiály. Dodatečné informace firem z těchto sektorů tak budou zvláště hodnotné.

Prostor pro růst

Přestože index SP500 dosáhl nedávno na historický maxima, tak se dle základních ukazatelů nezdá být výrazně nadhodnocen. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Protože jsou očekávání nastavena nízko, mohlo by se stát, že výsledky podpoří další růst na Wall Street. Samozřejmě se mnohé změnilo od ocenění akcií v Q1, nicméně na základě hodnoty P/E se současné ocenění nezdá přehnané. Navíc po standardizaci poměru P/E (počítá s dvouletými týdenními daty) pro tři hlavní americké indexy jsme došli k závěru, že Wall Street má prostor k pozitivní reakci na lepší než očekávané výsledky.

Kalendář zveřejněných výsledků pro příští týden (vybrané společnosti)

Pondělí, 15. července

Citi

Úterý, 16. července

Středa, 17. července

Netflix, Morgan Stanley, IBM, Bank of America ML

Čtvrtek, 18. července

Pátek, 19. července

American Express

Technická analýza

Zdroj: xStation5

Z technického pohledu vidíme korekci na index S&P500 (US500) po dosažení úrovně 123,6 % Fibo retracementu medvědí vlny z května. Mezi úrovněmi 2950 a 2905 bodů vidíme příležitost pro vznik supportu. Naopak rezistence by se mohla nacházet v blízkosti 3005 bodů a následně na úrovni 3065 bodů - 150 % Fibo retracement zmíněného medvědího pohybu.