Česká pošta vítá schválení novely poštovního zákona Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákona o poštovních službách včetně některých pozměňovacích návrhů. Česká pošta se tak výrazně přiblížila narovnání své pozice na trhu. Stát bude moci díky novele vyplatit České poště kompenzaci, která se blíží nákladům na poskytování veřejné služby (tzv. čisté náklady na poskytování univerzální služby). Nejedná se o podporu komerčních služeb.

„Stát byl v rámci stávajícího zákona v pasti, když mohl České poště vyplatit maximálně 500 milionů korun ročně za to, že Česká pošta doručuje na každou adresu v republice každý pracovní den a že provozuje 3200 poboček. To je sice obrovská částka, ale zdaleka nepokrývá náklady na služby, které stát po České poště požaduje. Management České pošty dělá všechny kroky pro to, aby veřejná služba byla poskytována co nejefektivněji a náklady na ni dále nerostly,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap a dodává: „Chtěl bych poděkovat poslancům za to, že k projednávání novely přistoupili se vší vážností, a za to, že si uvědomovali problémy, ve kterých se Česká pošta, sevřená stávajícím stropem pro výplatu kompenzací, nachází. Speciálně bych chtěl poděkovat ministru vnitra Janu Hamáčkovi za jeho pozměňovací návrh, kterým se zvýšil maximální finanční limit pro platbu od státu ze současných 500 milionů na 1,5 miliardy korun. Není to nároková částka, ale možné maximum, které se reálně blíží nákladům na povinné, nikoli komerční služby. Úhrada nákladů pomůže zejména pošťákům, za které bojuji od své první chvíle na Poště a za které budu bojovat i nadále. Novela zákona je malý krůček pro svět, ale obrovský skok pro Českou poštu.“